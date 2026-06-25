バンダイナムコエクスペリエンスとバンダイナムコアミューズメントは、新千歳空港に「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」を6月26日にオープンする。

450面を擁するバンダイ公式のカプセルトイ大型専門店で、空港初出店となる。バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取り扱うほか、オンラインで購入した商品を受け取ることもできる。取扱商品の一例は、capsule flockies モンチッチ（全4種、400円）、VIRUSWEETS カプセルラバーマスコットDX（全6種、300円）、haruchan フロッキーマスコット（全5種、500円）、クレヨンしんちゃん すきすき！マスコット（全6種、300円）など。

オープンを記念した各種キャンペーンを展開する。6月26日から7月5日までに来店した各日先着50名に「オリジナルアクリルチャーム」をプレゼントする。ナムコポイントアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼントする。

場所は国内線ターミナルビル4階一般エリア。営業時間は午前9時から午後8時まで。