今年４月から今月までの間、２０代の男性が暗号資産およそ１５０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。

警察によりますと、山形市に住む２０代の男性は今年４月、マッチングアプリを通じて知り合った「〇〇香奈」と名乗る女性と、ＬＩＮＥでやり取りを始めました。

男性は日常会話などのやり取りを続けるうちに女性に好意を抱き、交際の話になった段階で、女性からお互いの身分確認を提案され、ＬＩＮＥに自動車運転免許証の写真を送りあったということです。

■「将来の同棲のために」好意につけこむ手口

その後、女性から「暗号資産で儲かった」「元金の３割くらい利益を出せる」「将来２人で同棲するときにはお金がかかるから、今のうちにお金を増やしておいた方がいい」などと、暗号資産への投資を勧められました。

男性は女性との将来のためにお金を増やそうと思い、５月下旬以降、指定されたアドレスに暗号資産を振り込みました。

男性は４回にわたり、合計でおよそ１５０万円の暗号資産を送信したということです。

被害は警察の捜査によって明らかになりました。

これは、ＳＮＳなどを通じて対面することなくやり取りを重ねるなどして、好意や親近感を抱かせ金銭をだまし取る「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」の手口です。

警察では、いくら親しくなっても会ったことがない人から金銭を要求されたら詐欺を疑い警察や家族に相談するよう注意を呼びかけています。