KDDI・沖縄セルラー電話・KDDI Digital Lifeは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、月末にトッピングをセール価格で購入できるキャンペーンを開始した。期間は6月30日まで。

期間中、「【セール】データ追加120GB(365日間)」は2万1600円→2万1100円、「【セール】データ追加360GB(365日間)」は2万6400円→2万5600円、「【セール】データ追加120GB(365日間)【データ専用初回】」は2万1600円→2万1100円、「【セール】データ追加360GB(365日間)【データ専用初回】」は2万6400円→2万5600円で購入できる。

トッピング名 通常価格 セール価格 割引額 【セール】データ追加120GB(365日間) 2万1600円 2万1100円 500円 【セール】データ追加360GB(365日間) 2万6400円 2万5600円 800円 【セール】データ追加120GB(365日間)【データ専用初回】 2万1600円 2万1100円 500円 【セール】データ追加360GB(365日間)【データ専用初回】 2万6400円 2万5600円 800円

これらのトッピングについては、有効期間が購入完了時刻から24時間の経過ごとに1日として取り扱われる。当面の間は、期間満了日の23時59分59秒まで利用できる。

ペイディであと払いすると1000円キャッシュバック

povo2.0で「あと払い(ペイディ)」を初めて利用するユーザー向けに、最大1000円がキャッシュバックされるキャンペーンが実施されている。あと払い(ペイディ)で1万9800円以上の1年間トッピングを12回あと払いで購入した場合は、1000円のキャッシュバックとなる。期間は6月30日まで。

＃1年間おトクづくし

加えて、1年間トッピングのユーザー向けに「＃1年間おトクづくし」が提供中。「＃1年間おトクづくし」では「買っておトク」「続けておトク」「来ておトク」の特典が用意されている。今回のセール発表時点で参加できるのは「買っておトク」と「続けておトク」。

買っておトク

「買っておトク」は、対象のトッピングを購入すると、同じデータ容量のプロモコードがメールで届くもの。「データ容量が48GB以上かつ有効期間が365日間以上のトッピング」を購入したことがあり、そのトッピングが有効期間内の回線が対象。エントリーは不要だ。

6月の「買っておトク」では、「データ使い放題(24時間)」（330円）を6月30日までに購入すると「データ使い放題ボーナス(24時間)」のプロモコードが進呈される。特典の進呈上限は、期間中1回線あたり5回まで。特典は7月末ごろまでに送付される。

続けておトク

「続けておトク」は、1年間トッピングを継続して購入すると、「データ使い放題ボーナス(24時間)」のプロモコードが3個進呈されるもの。エントリー不要で、終了日は未定。

「データ容量が48GB以上かつ有効期間が365日間以上のトッピング」を購入したことがある回線で、その利用可能期間翌日までに、再度「データ容量が48GB以上かつ有効期間が365日間以上のトッピング」を購入することが条件。

進呈される「データ使い放題ボーナス(24時間)」のプロモコード3個は、対象のトッピングを購入した月の翌月末ごろまでに送付される。