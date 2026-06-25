「全世界に笑われている」「恥さらしだ」未勝利＆最下位で敗退…チェコ代表に母国ファン怒り「我が国史上最悪の大会」「さぁ片づけて帰ろう」【W杯】
チェコ代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第３節で、メキシコ代表に０−３で完敗。決勝トーナメント進出の望みをつなぐことはできなかった。
５大会ぶり10回目のW杯出場となったチェコは、初戦で韓国に１−２で敗れると、第２戦は南アフリカと１−１で引き分け。運命の最終戦では開催国メキシコに挑んだ。
前半こそ粘り強く戦い、スコアレスで折り返したものの、後半に力尽きる。55分に先制点を奪われると、61分にも失点。さらにアディショナルタイムの90＋４分にもゴールを許し、０−３で敗れた。
これでチェコは１分２敗の未勝利に終わり、グループ最下位で大会から姿を消すことになった。
この結果に母国ファンの怒りや落胆は大きい。SNS上には、以下のような声が上がった。
「我が国史上最悪の大会だった」
「恥さらしだ」
「辛すぎる」
「チェコのスポーツ史における暗黒の日になった」
「全世界に笑われている」
「おそらくこの大会で最悪のチーム」
「良い経験になったな」
「本当に残念。変化が必要」
「チェコ人であることをこれほど恥ずかしく思ったのは久しぶり」
「あっという間の大会だった。さぁ片づけて帰ろう」
５大会ぶりの大舞台は、チェコにとって苦い記憶として刻まれることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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５大会ぶり10回目のW杯出場となったチェコは、初戦で韓国に１−２で敗れると、第２戦は南アフリカと１−１で引き分け。運命の最終戦では開催国メキシコに挑んだ。
前半こそ粘り強く戦い、スコアレスで折り返したものの、後半に力尽きる。55分に先制点を奪われると、61分にも失点。さらにアディショナルタイムの90＋４分にもゴールを許し、０−３で敗れた。
この結果に母国ファンの怒りや落胆は大きい。SNS上には、以下のような声が上がった。
「我が国史上最悪の大会だった」
「恥さらしだ」
「辛すぎる」
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「全世界に笑われている」
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「良い経験になったな」
「本当に残念。変化が必要」
「チェコ人であることをこれほど恥ずかしく思ったのは久しぶり」
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