「マジでありえないだろ」「アジアの恥だ」韓国が格下にまさかの敗戦、GS３位フィニッシュで自力での決勝Ｔ進出を逃す。母国ファン愕然「本当に情けない」【Ｗ杯】
現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＡ最終節で、韓国代表が南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。
FIFAランキングで25位の韓国は、同60位の南アフリカを相手に立ち上がりから主導権を握り、いくつかのチャンスを作る。しかし仕留め切れずにいると、63分に失点。そのまま０−１で敗れた。
前節までは２位をキープしていた韓国だが、この敗戦で３位に転落。この結果を受け、SNS上では母国のファンから以下のような怒りの声があがっている。
「ホン・ミョンボは歴代最悪の監督だ」
「私たちのＷ杯は終わった」
「何をしてるんだ」
「アジアの恥だ」
「本当に情けない」
「韓国サッカーは終わりだ」
「勝つ気ある？」
「マジでありえないだろ」
今大会は参加国が48か国に拡大され、各グループ３位にも決勝トーナメント進出の可能性が残されている。望みはまだあるが、自力での突破を逃したことで、ファンの不満や失望は大きいようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ネイマール、C・ロナウド、ベッカム…大物たちの豪華な自家用ジェットを一覧！
FIFAランキングで25位の韓国は、同60位の南アフリカを相手に立ち上がりから主導権を握り、いくつかのチャンスを作る。しかし仕留め切れずにいると、63分に失点。そのまま０−１で敗れた。
前節までは２位をキープしていた韓国だが、この敗戦で３位に転落。この結果を受け、SNS上では母国のファンから以下のような怒りの声があがっている。
「ホン・ミョンボは歴代最悪の監督だ」
「私たちのＷ杯は終わった」
「何をしてるんだ」
「アジアの恥だ」
「本当に情けない」
「韓国サッカーは終わりだ」
「勝つ気ある？」
「マジでありえないだろ」
今大会は参加国が48か国に拡大され、各グループ３位にも決勝トーナメント進出の可能性が残されている。望みはまだあるが、自力での突破を逃したことで、ファンの不満や失望は大きいようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ネイマール、C・ロナウド、ベッカム…大物たちの豪華な自家用ジェットを一覧！