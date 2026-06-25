グループＡの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月24日に、グループＡ最終節の２試合が行なわれた。

　チェコ対メキシコは、３−０でメキシコが勝利。南アフリカ対韓国は、南アフリカが１−０で勝ち切った。

　これで最終順位が確定。３戦全勝のメキシコが勝点９で１位。南アフリカが最終節で２位に浮上し、韓国が３位に転落。勝点１のチェコが最下位だ。
 
グループＡの結果
▼第１節
メキシコ ２−０ 南アフリカ
韓国 ２−１ チェコ

▼第２節
チェコ １−１ 南アフリカ
メキシコ １−０ 韓国

▼第３節
メキシコ ３−０ チェコ
南アフリカ １−０ 韓国

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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