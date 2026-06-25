身長180cm以上と知って驚いた「20代男性俳優」ランキング！ 「目黒蓮」を抑えた2人の俳優は？
ドラマや映画では共演者とのバランスによって身長の印象が変わることもあります。そのため、実際には180cm以上あると知り、思わず二度見してしまうような20代男性俳優も多いようです。
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「身長180cm以上と知って驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
3位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。身長185cmの抜群のスタイルと、黒髪のテクノカットがトレードマーク。グループ活動にとどまらず、モデルや俳優として世界的に活躍しています。
浜辺美波さんとダブル主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）では、葬祭プランナー役を好演。ブラックフォーマルのスーツを着こなし、美しい所作を披露しています。
回答コメントでは「細くて180センチのボリュームを感じない」（50代女性／宮城県）、「平均身長くらいだと思っていたのでとてもびっくりしたから」（20代女性／群馬県）、「身長の高さよりも穏やかな人柄や自然体の雰囲気が強く印象に残るからです」（20代女性／福井県）などの声が集まりました。
2位にランクインしたのは、「なにわ男子」の道枝駿佑さんです。甘くきれいな顔立ちと細身のスタイルが印象的で、グループ内ではNo.1の身長180cm。事務所に入所当時は150cm台だったため、見事な成長を遂げました。
2023年からはファッション雑誌『メンズノンノ』（集英社）のレギュラーモデルも務めています。俳優としての活躍も目覚ましく、日曜劇場『キャスター』（TBS系／2025年）や3月20日公開の主演映画『君が最後に遺した歌』で、繊細な演技を見せています。
回答者からは「若々しく華奢な印象が強かったため、180cmあると知って意外でした」（30代女性／秋田県）、「可愛い顔しているので、もう少し低いと思っていました」（20代女性／愛知県）、「顔立ちがとても中性的で可愛らしい印象が強く、年齢も若く見えるため」（30代男性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「M!LK」の佐野勇斗さんです。2月18日発売の初両A面シングルに収録された『好きすぎて滅』のミュージックビデオ再生回数が、1億回を突破したことで話題となりました。
佐野さんは3人兄弟で、全員がほぼ180cmの高身長だそう。俳優としても活躍しており、松本若菜さんが主演を務める7月スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）への出演も決定。訳ありのキャラクターデザイナー役を演じます。
回答コメントでは「柔らかい雰囲気で高身長の印象が薄く、180cmと知って意外に感じたから」（20代女性／長崎県）、「170前後の感じがしていたが意外にも高かった」（40代男性／和歌山県）、「佐野くんは肩幅が広いから175くらいだと思っていました」（40代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「身長180cm以上と知って驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！
3位：目黒蓮（Snow Man）・185cm／83票
3位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。身長185cmの抜群のスタイルと、黒髪のテクノカットがトレードマーク。グループ活動にとどまらず、モデルや俳優として世界的に活躍しています。
浜辺美波さんとダブル主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）では、葬祭プランナー役を好演。ブラックフォーマルのスーツを着こなし、美しい所作を披露しています。
回答コメントでは「細くて180センチのボリュームを感じない」（50代女性／宮城県）、「平均身長くらいだと思っていたのでとてもびっくりしたから」（20代女性／群馬県）、「身長の高さよりも穏やかな人柄や自然体の雰囲気が強く印象に残るからです」（20代女性／福井県）などの声が集まりました。
2位：道枝駿佑（なにわ男子）・180cm／86票
2位にランクインしたのは、「なにわ男子」の道枝駿佑さんです。甘くきれいな顔立ちと細身のスタイルが印象的で、グループ内ではNo.1の身長180cm。事務所に入所当時は150cm台だったため、見事な成長を遂げました。
2023年からはファッション雑誌『メンズノンノ』（集英社）のレギュラーモデルも務めています。俳優としての活躍も目覚ましく、日曜劇場『キャスター』（TBS系／2025年）や3月20日公開の主演映画『君が最後に遺した歌』で、繊細な演技を見せています。
回答者からは「若々しく華奢な印象が強かったため、180cmあると知って意外でした」（30代女性／秋田県）、「可愛い顔しているので、もう少し低いと思っていました」（20代女性／愛知県）、「顔立ちがとても中性的で可愛らしい印象が強く、年齢も若く見えるため」（30代男性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：佐野勇斗（M!LK）・180cm／89票
1位にランクインしたのは、「M!LK」の佐野勇斗さんです。2月18日発売の初両A面シングルに収録された『好きすぎて滅』のミュージックビデオ再生回数が、1億回を突破したことで話題となりました。
佐野さんは3人兄弟で、全員がほぼ180cmの高身長だそう。俳優としても活躍しており、松本若菜さんが主演を務める7月スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）への出演も決定。訳ありのキャラクターデザイナー役を演じます。
回答コメントでは「柔らかい雰囲気で高身長の印象が薄く、180cmと知って意外に感じたから」（20代女性／長崎県）、「170前後の感じがしていたが意外にも高かった」（40代男性／和歌山県）、「佐野くんは肩幅が広いから175くらいだと思っていました」（40代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)