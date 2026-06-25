【現地発】オランダ、チュニジア戦前は実施したが…スウェーデン戦へ“ノーミーティング”の決断 主将が明かした“あえて話さない”選択をした理由とは【W杯】
板倉が3度目の選手ミーティングをしないことを明かした(C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグも最終盤を迎え、カナダやブラジルが1位通過を決めた。日本のいるF組も現地時間6月25日のスウェーデン戦を経て最終順位が決定。決勝トーナメントの勝ち上がりが決まる。
【写真】ロッカー、温水交替浴設備、メディカルルーム、筋トレルーム、食堂など…「今までとはレベルが違う」と長友佑都も感嘆したキャンプ地ナッシュビルの充実施設の実際の様子
日本はここまでオランダに2−2、チュニジアに4−0という快進撃を見せてきたが、スウェーデン戦はどうなるか全く分からない。
森保一監督も「この試合で勝利するためにベストメンバーを組んで戦いに挑むことを考えています」と前日会見の冒頭で語った通り、今はチーム全体が第3戦で勝ち点3を手にすることに集中している。
アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギェケレシュという世界的2トップを擁するスウェーデンはオランダ戦の1−5の大敗を受け、確実に修正を図ってくるはずだ。日本にとってはある意味、チュニジア戦以上に難しい相手と言ってもいいかもしれない。
それでもキャプテン・板倉滉は「選手ミーティングはここでは入れていないです」と24日の前日練習後にコメント。これまでのオランダ・チュニジアの2試合前に実施してきた選手ミーティングをあえて行わない選択をしたのだという。
「理由の1つとして、チュニジア戦に勝って、そこで満足している選手がいるかと言われたらそうではないから。『4点を取って緩むんじゃないか』という心配も絶対にない。自分たちが目標にしているのはグループ突破だけではないし、優勝を見ているからこそ、そういう空気感はない。今のチームの雰囲気を見て（自分が）決めました」と新リーダーは力強く語ったのだ。
チームの士気を高め、闘争心を引き上げ、全員が同じ方向を見ることにもつながる選手ミーティングだが、確かに毎回毎回行っていたら、その効果が薄れてしまいかねない。ここ一番のギリギリの状況も取り入れるからこそ、全員の心に響くのだ。
キャプテン・板倉としては、ラウンド32に向かうところでもう1回やりたいと考えているのかもしれないが、直近のスウェーデン戦は「選手個々の自主性や自立心を尊重しながら勝ち点3を得れば、チームとしてのさらなる成長が見込める」という狙いもあって、1回間引くことにしたのだろう。
いずれにしても、スウェーデンに勝利しなければ、今後の希望が見えてこない。仮に2位になった場合はブラジルが相手だ。そこに勝とう思ったら、高度な意思統一がなければ難しい。板倉新主将は彼らしい話術で選手たちの心を結束させていくつもりだ。
「ミーティングで話している言葉は、事前に考えたらあの場で喋れなくなるんです。戦術とか対相手といったところは準備していますけど、話す内容は試合前に何が必要かを判断してから決めた方がいい」と彼は言う。その時のパッションを大事にしながら、誰とでも気兼ねなくコミュニケーションを取れる包容力の大きさを生かし、板倉はもっともっと強い集団を築いていかなければいけない。
スウェーデン戦では新キャプテンの統率力にも着目しつつ、ゲームの流れを見守っていきたいものである。
[取材·文:元川悦子]