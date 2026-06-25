航海中に救急患者が出た際、現場に医師が駆けつけ搬送しながら治療を行う『洋上救急』の訓練が行われました。



訓練は、航海中の船内で心肺停止の患者が発生した想定で、海保の機動救難士や医師など約30名が参加しました。『洋上救急』訓練は患者をヘリコプターに吊り上げたあと、機動救難士と医師らが連携して心臓マッサージなどの応急措置を行いながら搬送するもので、世界で唯一日本のみ導入されています。



■新潟市民病院 渡邉菜月医師

「実際に洋上救急がかかる症例というのは私たちの介入が急がれる症例が多いと思うので、訓練を積み重ねていくのが非常に大事だと思う。」



管内ではこれまでに23件発生していて、第九管区海上保安本部は「海で事故や急病人が発生した場合は118番に通報してほしい」と呼びかけています。