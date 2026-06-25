菓子メーカーのブルボンが支援する『ウォーキングフットボール』の体験会が、村上市の小学校で開かれました。



村上市立山辺里小学校の児童らが体験しているのは『ウォーキングフットボール』です。走ることや体の接触が禁止されていて、年齢や性別・障がいの有無に関わらず誰もが一緒に楽しめる〝インクルーシブスポーツ〟として注目されています。



体験授業は、県内で普及活動を進める団体とブルボンが実施したもので、競技を通して多様性への理解を深めてもらおうと企画されました。



■ブルボン 吉田匡慶社長

「こういったスポーツがあるよと知っていただきたいですし、ウォーキングフットボールの楽しさもぜひ知ってほしい。」



ブルボンは、今後も県内各地で体験会を支援していくとしています。