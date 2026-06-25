「藤井風さんに似てる!?」ムロツヨシ、過去写真に反響！ 「イケメンで細い」「だいぶ骨格違いません？」
俳優のムロツヨシさんは6月24日、自身のInstagramを更新。若き日の写真を公開し、さまざまなコメントが寄せられています。
【写真】ムロツヨシの過去写真
ファンからは「え!!誰!?」「カッコよすぎる！」「イケメンで細い」「だいぶ骨格違いません？」などの声が。また「藤井風さんに似てる!?」「本当に風くんかと」や「若き日のポール・マッカートニーみたい」「ポールマッカートニーに1票」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ムロツヨシの過去写真
「本当に風くんかと」ムロさんは「6月24日、ムロツヨシの日です」とつづり、1枚の写真を投稿。過去に撮影した宣材写真でしょうか。今よりも若くほっそりとしたムロさんの正面からのショットです。
ファンからは「え!!誰!?」「カッコよすぎる！」「イケメンで細い」「だいぶ骨格違いません？」などの声が。また「藤井風さんに似てる!?」「本当に風くんかと」や「若き日のポール・マッカートニーみたい」「ポールマッカートニーに1票」といった声も寄せられました。
2025年の「ムロツヨシの日」は？2025年6月25日の投稿では「ムロツヨシの日の、なにこれ」とつづり、俳優の山田孝之さんとのツーショットを公開していたムロさん。2人が至近距離で見つめ合っている貴重な様子が写っています。ファンからは「近っ」「チューしそう」「バレちゃうよ！」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)