2026年上半期「バズった俳優」ランキング！ 3位は「目黒蓮」、2位は「大悟（千鳥）」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、α・Z世代（29歳までの男女）6664人を対象に「2026年上半期バズった俳優ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位は、アイドルグループ「Snow Man」のメンバー、目黒蓮さんでした。
主演映画『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』への出演など、幅広い分野で目覚ましい活躍を見せました。「ドラマで毎クール見かける気がする」「海外でも活躍していてすごい」といった声が寄せられ、高い支持を集めています。
2位は、お笑いコンビ「千鳥」の大悟さんでした。
今年は是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』で綾瀬はるかさんとW主演を務めたことが大きな話題となりました。芸人としてのイメージとは異なる繊細な演技が注目され、芸人の枠を超えた新たな挑戦として多くの関心を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位：目黒蓮（Snow Man）
3位は、アイドルグループ「Snow Man」のメンバー、目黒蓮さんでした。
主演映画『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』への出演など、幅広い分野で目覚ましい活躍を見せました。「ドラマで毎クール見かける気がする」「海外でも活躍していてすごい」といった声が寄せられ、高い支持を集めています。
2位：大悟（千鳥）
2位は、お笑いコンビ「千鳥」の大悟さんでした。
今年は是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』で綾瀬はるかさんとW主演を務めたことが大きな話題となりました。芸人としてのイメージとは異なる繊細な演技が注目され、芸人の枠を超えた新たな挑戦として多くの関心を集めています。
1位：山中柔太朗（M!LK）1位は、ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバー、山中柔太朗さんでした。ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）や主演映画『純愛上等!』への出演が続き、端正なルックスと自然体な演技で人気を拡大しました。「M!LKから知ったけど演技力がすごかった」「SNSで流れてきて気になった」などの声が多く寄せられ、堂々の首位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)