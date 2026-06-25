「若手捕手ならではの生みの苦しみ」生じた大谷翔平との“ズレ”…米記者「試練から逃げ出すような男ではない」
ラッシングと大谷の呼吸が合わない場面が見られた(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間6月24日、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手としては6回89球を投げ、5安打3失点8奪三振で今季8勝目を手にした。打っては5打数2安打1打点の成績だった。チームは4−3で勝利した。
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この試合、大谷は2回に3本の安打で1死満塁のピンチを招くと、9番のライアン・クライドラーの打席で、捕手ダルトン・ラッシングが163キロの直球をパスボール。三塁走者が生還してしまった。
ガックリと肩を落とした大谷は、マウンド上に集まった際に珍しく険しい表情でラッシングと言葉を交わした。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のネルソン・エスピナル記者は自身のXで「ダルトン・ラッシングとのバッテリー間に明らかなズレが生じていたものの、ショウヘイ・オオタニはクオリティスタートを達成した。この日のフォーシームの平均球速は99マイル（約159.3キロ）を記録。彼はここぞという場面で、相変わらずギアを上げてくる」と綴っている。
大谷は3回以降はギアを上げ、4者連続三振を奪うなど、160キロ超えのフォーシームや切れ味鋭いスイーパーも駆使し、6回まで8奪三振をマークした。
一方、ラッシングについて同記者はXで「若手捕手ならではの生みの苦しみはあるものの、全体として見れば、オオタニとラッシングは明らかにうまく課題を乗り越えていた」と評価した。
さらに「ラッシングはその派手な言動ばかりが注目されがちだが、バッテリーの信頼関係を築くために並々ならぬ努力を重ねている。彼はこの試練から逃げ出すような男ではない」と綴った。
正捕手のウィル・スミスが首の張りによる離脱で長期化する見通しとなった中、25歳の若手捕手の成長が今後のドジャースの命運を握っているかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]