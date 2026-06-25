「伊東純也選手にみえた」人気YouTuber、息子との親子ショットに反響「イケメンや」「パパに似てきたね」
男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ベッドの上の親子ショットを披露しました。
【写真】ばんばんざい・ぎしの親子ショット
ファンからは、「かわいー！」「みにぎし女の子に見えた可愛い」「ぎしくんにそっくりじゃん笑」「なんか一瞬ふとしたとき伊東純也選手にみえた」「ほんとに可愛い大好き」「イケメンや」「かっこいい」「みにぎしパパに似てきたね」「金髪かっけぇー！！」「最強親子」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】ばんばんざい・ぎしの親子ショット
「ぎしくんにそっくりじゃん笑」ぎしさんはアロハポーズとハイビスカスの絵文字を添えて、1枚の写真を投稿。ベッドの上で撮影した親子ショットです。金髪姿のぎしさんは上半身裸でアロハポーズを取り、息子はピンクのノースリーブとおむつを着用しています。
金髪＆サングラス姿も披露自身のInstagramでプライベートショットを多数公開しているぎしさん。18日には金髪にサングラスを掛けた自撮りショットを公開していました。コメントでは、「カッコ良すぎでしょ」「最高すぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)