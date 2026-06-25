地震などの大規模災害を想定し、警察と海上保安庁が25日、金沢港で海上輸送などの合同訓練を行いました。

石川県警と金沢海上保安部は、大規模災害の発生により陸路での被災地へのアクセスが困難な場合を想定し、救助用の資機材や道路事情の悪い場所でも走行可能なオフロードバイクなどを巡視船で海上輸送するための手順を確認しました。

記者リポート「今回初めて海上に出て行われた訓練、救助資材の船の上での揺れなどを確認しています」

海上での輸送訓練を終えた後、参加者は港に接岸した船から到着した資機材などを警察の車両へ積み替える手順などを確認していました。

金沢海上保安部・佐藤美幸警備救難課長「本日は海上模様がかなり平穏だったのでスムーズにいったが、今後は実際にもう少し波がある状態でどのようになるかというところを検証することも必要」

県警察本部警備部・岡田修一災害対策課長「今後も海上保安庁を始め、消防や自衛隊など関係機関と緊密に連携して、災害に備えていきたい」

石川県警と金沢海上保安部は、今後もより実践的な訓練を通して災害の発生に備え連携の強化に努めたいとしています。