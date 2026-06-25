「Snow Man」でイケメンだと思うメンバーランキング！ 2位「ラウール」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、「Snow Man」でイケメンだと思うメンバーランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、56票を獲得したラウールさんです。ベネズエラ人の父親と日本人の母親を持ち、192cmのエキゾチックで華やかな容姿が強い印象を残します。その驚異的なプロポーションを活かして、国内外のハイブランドのランウェイを歩くなど、世界基準のトップモデルとしても躍進。これまでに『ViVi国宝級イケメンランキング』のNEXT部門で1位を獲得した実績もあり、端正な顔立ちと成長するごとに洗練されていくオーラが多くの人々を魅了しています。
▼回答者コメント
「モデルさんとしても活躍しているから、そもそも顔立ちが美しい」(40代男性／埼玉県)
「顔が整いすぎているから」(20代女性／静岡県)
「顔が整っていて笑顔がステキ」(30代女性／千葉県)
見事1位に輝いたのは、196票という圧倒的な支持を集めた「めめ」こと目黒蓮さんです。185cmの高身長にキリッとした涼しげな目元が印象的な、正統派の黒髪イケメン。高級ファッションブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーを務めるなど、その端正なビジュアルは世界的な評価を得ています。俳優としても、現在公開中の主演映画『SAKAMOTO DAYS』での凄腕の殺し屋役をはじめ、数々の作品で幅広い世代を虜にしており、「表紙を飾れば街から雑誌が消える」と言われるほどの圧倒的な美貌と、誠実で謙虚な人柄のギャップで王座に君臨しました。
▼回答者コメント
「絶対的イケメンです。背が高く、スタイルもとてもいい。顔もかっこいいし笑顔も素敵です」(50代女性／神奈川県)
「とにかくビジュが良い。どんな髪型でも様になる」(20代女性／神奈川県)
「整った顔立ちと高身長に加え、爽やかさと大人っぽさを兼ね備えており、多くの人からイケメンだと評価されているからです」(60代女性／愛知県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：ラウール／56票
2位にランクインしたのは、56票を獲得したラウールさんです。ベネズエラ人の父親と日本人の母親を持ち、192cmのエキゾチックで華やかな容姿が強い印象を残します。その驚異的なプロポーションを活かして、国内外のハイブランドのランウェイを歩くなど、世界基準のトップモデルとしても躍進。これまでに『ViVi国宝級イケメンランキング』のNEXT部門で1位を獲得した実績もあり、端正な顔立ちと成長するごとに洗練されていくオーラが多くの人々を魅了しています。
「モデルさんとしても活躍しているから、そもそも顔立ちが美しい」(40代男性／埼玉県)
「顔が整いすぎているから」(20代女性／静岡県)
「顔が整っていて笑顔がステキ」(30代女性／千葉県)
1位：目黒蓮／196票
見事1位に輝いたのは、196票という圧倒的な支持を集めた「めめ」こと目黒蓮さんです。185cmの高身長にキリッとした涼しげな目元が印象的な、正統派の黒髪イケメン。高級ファッションブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーを務めるなど、その端正なビジュアルは世界的な評価を得ています。俳優としても、現在公開中の主演映画『SAKAMOTO DAYS』での凄腕の殺し屋役をはじめ、数々の作品で幅広い世代を虜にしており、「表紙を飾れば街から雑誌が消える」と言われるほどの圧倒的な美貌と、誠実で謙虚な人柄のギャップで王座に君臨しました。
▼回答者コメント
「絶対的イケメンです。背が高く、スタイルもとてもいい。顔もかっこいいし笑顔も素敵です」(50代女性／神奈川県)
「とにかくビジュが良い。どんな髪型でも様になる」(20代女性／神奈川県)
「整った顔立ちと高身長に加え、爽やかさと大人っぽさを兼ね備えており、多くの人からイケメンだと評価されているからです」(60代女性／愛知県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)