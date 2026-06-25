【FIFAワールドカップ2026】スイス代表 2ー1 カナダ代表（日本時間6月25日／BCプレイス・バンクーバー）

【映像】GK愕然の強烈ゴラッソ（実際の様子）

スイス代表の秘密兵器が2試合連続でネットを揺らした。MFヨハン・マンザンビが強烈なシュートでゴールを奪うと、ファンから期待の声が寄せられている。

日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026グループB第3節でスイス代表は共催国のカナダ代表と対戦した。

初戦はカタール代表に追いつかれて引き分けに終わったものの、第2戦ではボスニア・ヘルツェゴビナ代表に4ー1で快勝。この試合で2ゴールを記録したマンザンビが、今大会初先発で躍動した。

後半開始直後の46分にクロスからアシストを記録すると、57分には自らもゴールを奪う。

右SBで先発出場したDFルカ・ハケスのロングボールにFWブレール・エンボロが抜け出すと、2人の相手DFを引きつけてからマンザンビへラストパス。ボックス内でボールを受けたマンザンビはダイレクトで右足を振り抜き、相手GKの手を弾く強烈なシュートをゴールへ叩き込んだ。GKは後ろを振り返り愕然、項垂れた。

フライブルク所属の若獅子、強烈ショットで早くも3ゴール目

前線から2試合で3ゴール目となる豪快なフィニッシュはSNSでも話題に。ファンからは「かなりブレイクしそう」「マンザンビの時代が来たな」「ほんと注目の選手」「やっぱ凄い」など、期待の声が上がった。

マンザンビは所属するフライブルクで主に左サイドを主戦場としているが、この試合では右サイドで出場。得意のカットインという選択肢が限られる中でも結果を残してみせた。

データサイト『Opta』によると、21世紀以降のワールドカップで4得点以上に関与した21歳以下の選手は、元ドイツ代表FW トーマス・ミュラー とフランス代表FW キリアン・エンバペ の2人のみで、マンザンビはその記録に並んだという。

スイスの至宝はグループステージ3試合で3得点1アシストを記録。この数字をどこまで伸ばすのか、今後の活躍にも注目が集まる。

（FIFAワールドカップ2026）