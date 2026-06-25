「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０−１南アフリカ代表」（２４日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク２４位の韓国は同６０位の南アフリカに敗れ、メキシコ戦に続く連敗で通算１勝２敗、勝ち点３のＡ組３位で１次リーグを終えた。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まった一戦だったが、痛恨の黒星。各組３位の上位８チームでの１次リーグ通過へ、他組の結果待ちとなった。試合前までＡ組最下位だった南アフリカが２位に浮上し、初の決勝トーナメント進出が決定。Ａ組は開催国のメキシコが無傷３連勝で首位突破を決めた。

今大会ここまで得点のない大黒柱のＦＷソン・フンミンを先発から外し、ＦＷオ・ヒョンギュ、ファン・ヒチャンを初先発させた。韓国がボールを保持しながら進めるも、決定的な場面は少なく。前半３０分には南アフリカに決定的な場面を作られたが、ＧＫキム・スンギュが好セーブで救い、０−０で折り返した。

後半にはソン・フンミンを投入して打開を狙ったが、後半１８分に左サイドを崩されて、中央にクロスを入れられるとＦＷマセコに左足で股抜きシュートを決められて失点。ソン・フンミン、レジェンドのホン・ミョンボ監督ともぼう然とした表情を浮かべた。その後も流れを引き戻せず。終盤に猛攻に出たが、そのまま敗れた。

試合後、選手たちはピッチに倒れ込んでぼう然とした表情を浮かべ、イ・ガンインら涙する選手もいた。観客席から声援を送ったサポーターも涙に暮れた。

ホン・ミョンボ監督は試合後「今日の結果は監督の責任」と唇を噛みしめ「選手は頑張ってくれた。最善を尽くしてくれた」とイレブンを労った。ＭＦファン・イムボムは「勝利で報うことができず、残念で申し訳ない」と自国のサポーターに謝罪した。