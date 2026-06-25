【G316 X 98】 7月16日 発売予定 価格：19,580円

ロジクールは、ゲーミングブランド「ロジクールG」より有線ゲーミングキーボード「G316 X 98」を7月16日に発売する。価格は19,580円。

本商品は、同社のエントリーモデル「G3」シリーズに属するゲーミングキーボード。標準でリニアスイッチを搭載し、ホットスワップに対応することでゲームジャンルやプレイスタイルに合わせてキースイッチをカスタマイズできる。また、制振層を備えたガスケットマウント構造でキー入力時の振動やノイズを抑制している。

さらに、最大8,000Hzの有線レポートレートに対応することで、FPSやアクションゲームで高い反応速度を発揮。本体右上のドットマトリックスディスプレイで各種ステータスを確認できるほか、RGBライティング機能「LIGHTSYNC」にも対応しており、デザイン性と実用性を両立している。

カラーはブラックとホワイトの2種類。既にロジクール公式オンラインストアのほか、通販サイト「Amazon」や「楽天」にて予約受付を実施している。

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