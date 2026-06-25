SBI証券公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ！」登録者数100万人突破 金融や資産形成を楽しく学べるコンテンツが支持集める
SBI証券は6月24日、同社が運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ！」のチャンネル登録者数が100万人を突破したと発表した。2021年10月の開設以来、投資や資産形成を身近に感じられるコンテンツを発信し、20〜30代を中心とした幅広い世代から支持を集めている。
「ビジネスドライブ！」は、「#ジブン可能性が加速する。」をコンセプトに運営するYouTubeチャンネル。投資や資産形成に関心のある人だけでなく、これまで投資に馴染みのなかった人にも、お金について考え学ぶきっかけを提供することを目指している。
○若年層に向けた多彩なマネーコンテンツを展開
同チャンネルでは、家計管理や節約など身近なお金の悩みに寄り添う「マネーセラピー」シリーズをはじめ、推し活とお金の関係をテーマにした「マネーチョイス」シリーズ、ABEMAとのタイアップ企画など、金融とエンターテインメントを組み合わせたコンテンツを展開している。
また、借金300万円を抱える22歳女性の再起に密着したドキュメンタリー企画や、K-POPの推し活に月50万円を使う女性と投資家による価値観討論企画、人気恋愛リアリティショーとのコラボレーション企画なども配信している。
SBI証券は、今回の100万人突破を新たなスタートラインと位置づけ、今後も投資初心者やお金に関する悩みや不安を抱える人に向けて、金融機関の枠を超えたコンテンツを提供していくとしている。
借金300万円を抱える22歳女性の再起に密着したドキュメンタリー企画
K-POP推し活に月50万円を費やす女性と投資家による価値観討論企画
人気恋愛リアリティショーとのコラボレーション企画
節約指導を受けた相談者のその後を追ったドキュメンタリー企画
「ビジネスドライブ！」は、「#ジブン可能性が加速する。」をコンセプトに運営するYouTubeチャンネル。投資や資産形成に関心のある人だけでなく、これまで投資に馴染みのなかった人にも、お金について考え学ぶきっかけを提供することを目指している。
同チャンネルでは、家計管理や節約など身近なお金の悩みに寄り添う「マネーセラピー」シリーズをはじめ、推し活とお金の関係をテーマにした「マネーチョイス」シリーズ、ABEMAとのタイアップ企画など、金融とエンターテインメントを組み合わせたコンテンツを展開している。
また、借金300万円を抱える22歳女性の再起に密着したドキュメンタリー企画や、K-POPの推し活に月50万円を使う女性と投資家による価値観討論企画、人気恋愛リアリティショーとのコラボレーション企画なども配信している。
SBI証券は、今回の100万人突破を新たなスタートラインと位置づけ、今後も投資初心者やお金に関する悩みや不安を抱える人に向けて、金融機関の枠を超えたコンテンツを提供していくとしている。
借金300万円を抱える22歳女性の再起に密着したドキュメンタリー企画
K-POP推し活に月50万円を費やす女性と投資家による価値観討論企画
人気恋愛リアリティショーとのコラボレーション企画
節約指導を受けた相談者のその後を追ったドキュメンタリー企画