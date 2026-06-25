【ドラクエ】スライムシルエットをあしらったキルティングバッグ2種が登場大人かっこいい生地にさりげないかわいさ
【スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム】 9月17日 発売予定 価格：4,400円 【スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム】 9月17日 発売予定 価格：6,380円
□「スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム」のページ 【スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム】 【スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム】
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム」と「スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム」を9月17日に発売する。価格は4,400円より。
スライムシルエットのキルティングがさりげないショルダーバッグとビッグトートバッグが登場。ショルダーバッグはブラックのキルティング生地で、刺繍ワッペンにはスライムがあしらわれている。
ビッグトートバッグのカラーはホワイト。こちらはメタルスライムの刺繍ワッペンとなる。
いずれもオンラインショップ「e-STORE」にて予約受付が開始している。
□「スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム」のページ
□「スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム」のページ
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。