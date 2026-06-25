【スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム】 9月17日 発売予定 価格：4,400円 【スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム】 9月17日 発売予定 価格：6,380円

　スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム」と「スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム」を9月17日に発売する。価格は4,400円より。

　スライムシルエットのキルティングがさりげないショルダーバッグとビッグトートバッグが登場。ショルダーバッグはブラックのキルティング生地で、刺繍ワッペンにはスライムがあしらわれている。

　ビッグトートバッグのカラーはホワイト。こちらはメタルスライムの刺繍ワッペンとなる。

　いずれもオンラインショップ「e-STORE」にて予約受付が開始している。

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【スマイルスライム　キルティングショルダーバッグ　スライム】 【スマイルスライム　キルティングビッグトートバッグ　メタルスライム】

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
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