【スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム】 9月17日 発売予定 価格：4,400円 【スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム】 9月17日 発売予定 価格：6,380円

スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム」と「スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム」を9月17日に発売する。価格は4,400円より。

スライムシルエットのキルティングがさりげないショルダーバッグとビッグトートバッグが登場。ショルダーバッグはブラックのキルティング生地で、刺繍ワッペンにはスライムがあしらわれている。

ビッグトートバッグのカラーはホワイト。こちらはメタルスライムの刺繍ワッペンとなる。

いずれもオンラインショップ「e-STORE」にて予約受付が開始している。

□「スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム」のページ

□「スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム」のページ

【スマイルスライム キルティングショルダーバッグ スライム】【スマイルスライム キルティングビッグトートバッグ メタルスライム】

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。