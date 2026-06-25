ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２４日（日本時間２５日）に敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、６回を５安打３失点（自責点２）、８三振２四球で８勝目（２敗）を挙げた。打者２４人に８９球で、最速１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマーク。防御率１・５８。チームは４―３で勝って３連勝で今季最多の貯金２３とした。

まさかの展開は１―０の２回だった。３本の安打を浴びて一死満塁とされるとギアを上げた。９番クライドラーへの初球、この日最速の１０１・７マイルのフォーシームを捕手ランシングが捕球できずに捕逸となり、三走が生還して同点。プライアー投手コーチがマウンドを訪れて間を取ったが、大谷が強い口調で何かを伝える場面もあった。一死二、三塁でカウント１―２から内角の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）のフォーシームでゴロを打たせたが、前進守備の遊撃の横を抜けて、２者が生還して１―３と勝ち越された。失点はこの回だけだった。

自身の適時打などで３回に４―３と逆転。３回裏は３者連続三振で圧倒した。４回二死後に四球と二塁打でピンチを招くが無失点。５回を終えて５９球だったが、６回に２０球を費やしたことでここで交代。規定投球回に１回１／３届かなかった。

この日はフォーシームの平均球速が９９・８マイル（約１６０・５キロ）で、１００マイル（約１６０・９キロ）超が１６球とサイ・ヤング賞級の投球だった。心配されていた右手中指を気にしたのは初回に先頭打者のラーナックを１球で打ち取った直後くらいだった。一方、ベンチでは左ヒザを気にする仕草が見られた。

打者では２点を追う３回無死二塁で右腕ライアンの初球、外角低めの８０・３マイル（約１２９・２キロ）のチェンジアップを捉え、痛烈なゴロは中前適時打となった。その後、四球と安打で一死満塁とするとマンシーが右前適時打。大谷は同点のホームを踏んだ。さらにコールの右犠飛で勝ち越した。９回一死無走者では４番手の右腕モリスのカウント１―１からの３球目、真ん中低めの８８・１マイル（約１４１・８キロ）のチェンジアップをライナーで右前に運んだ。マルチ安打は今季２５度目だ。

初回先頭は打球速度１１０・７マイル（約１７８・２キロ）の右直。４回二死無走者は空振り三振。７回先頭は昨季まで同僚だった左腕バンダに見逃し三振。判定は四球だったが、ＡＢＳチャレンジで判定が覆った。

投打二刀流で勝利に貢献。第２子誕生後、最初の登板で白星を手にした。忘れられない１勝になっただろう。