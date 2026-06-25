元TOKIO山口達也さん、インスタ開設 YouTubeに続きSNSでの活動広げる
【モデルプレス＝2026/06/25】TOKIOの元メンバー・山口達也さんが6月24日、自身のInstagramアカウントを開設したことを報告した。
【写真】山口達也さん、母との仲良し2ショット
山口さんは「山口達也です Instagram始めました 操作に苦戦中…コチラでも宜しくお願いします」と自身の近影を添えて、Instagramアカウントの開設を報告した。
同月23日にYouTubeチャンネルの開設を公表した山口さんは、24日に動画を公開。冒頭では、「現在は深い反省を続け、自戒をしながら日々を過ごしております。皆さんにはたくさんのご迷惑とご心配をおかけしたこと、改めてお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を述べた。
そのうえで「芸能界を離れてから8年が経ちました。少しづつ今のお話をしたり、おこがましいですけれども、世の中の役に立てることがあれば行動していきたいという思いで、このチャンネルを立ち上げました」と開設に至った経緯を説明した。
山口さんは2018年の不祥事をきっかけにTOKIOを脱退し、所属事務所も退所。現在は、アルコール依存症に関する講演活動や危機管理に関するセミナーなどの活動を行っている。（modelpress編集部）
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【写真】山口達也さん、母との仲良し2ショット
◆山口達也さん、Instagram開設
山口さんは「山口達也です Instagram始めました 操作に苦戦中…コチラでも宜しくお願いします」と自身の近影を添えて、Instagramアカウントの開設を報告した。
◆山口達也さん、YouTube初投稿で謝罪
同月23日にYouTubeチャンネルの開設を公表した山口さんは、24日に動画を公開。冒頭では、「現在は深い反省を続け、自戒をしながら日々を過ごしております。皆さんにはたくさんのご迷惑とご心配をおかけしたこと、改めてお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を述べた。
山口さんは2018年の不祥事をきっかけにTOKIOを脱退し、所属事務所も退所。現在は、アルコール依存症に関する講演活動や危機管理に関するセミナーなどの活動を行っている。（modelpress編集部）
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