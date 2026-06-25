“整形総額2000万超え”黒崎みさ、双子息子が寿司頬張る姿公開「動きがシンクロしてる」「お行儀よくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/25】インフルエンサーの黒崎みさが6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の息子と回転寿司に訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ「動きがシンクロしてる」双子息子が寿司を頬張る姿
黒崎は「延長保育の日は 朝の登園後に夜ご飯作ってから お仕事行く事多いんだけど 今日はスシロー 後片付けないの最高」と報告し、双子の息子が回転寿司で食事を楽しむ姿を披露。「でもタクシーで帰って 寝られたら全てが台無しになるので 電車で帰った」と、帰宅時のエピソードも明かした。公開された写真には、いくらの軍艦巻きをそっと手に持つ子どもたちの姿や、カメラに向かって元気にピースサインを決めたり、寿司を頬張ったりする愛らしい様子が収められている。
この投稿にファンからは「一生懸命食べてて可愛い」「いくらが大好きなのかな」「動きがシンクロしてる」「お行儀よくて可愛い」「夕飯作ってから仕事に出かけるの尊敬」「後片付けないの最高に共感しか無い」「タクシーで寝ちゃうの育児あるあるですね」といった声が寄せられている。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。2026年3月31日に離婚したことを発表した。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】整形総額2000万超え美人ママ「動きがシンクロしてる」双子息子が寿司を頬張る姿
◆黒崎みさ、双子息子と回転寿司へ
黒崎は「延長保育の日は 朝の登園後に夜ご飯作ってから お仕事行く事多いんだけど 今日はスシロー 後片付けないの最高」と報告し、双子の息子が回転寿司で食事を楽しむ姿を披露。「でもタクシーで帰って 寝られたら全てが台無しになるので 電車で帰った」と、帰宅時のエピソードも明かした。公開された写真には、いくらの軍艦巻きをそっと手に持つ子どもたちの姿や、カメラに向かって元気にピースサインを決めたり、寿司を頬張ったりする愛らしい様子が収められている。
◆黒崎みさの投稿に反響
この投稿にファンからは「一生懸命食べてて可愛い」「いくらが大好きなのかな」「動きがシンクロしてる」「お行儀よくて可愛い」「夕飯作ってから仕事に出かけるの尊敬」「後片付けないの最高に共感しか無い」「タクシーで寝ちゃうの育児あるあるですね」といった声が寄せられている。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。2026年3月31日に離婚したことを発表した。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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