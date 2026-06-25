◆米大リーグ ツインズ３―４ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。２０日に真美子夫人が第２子を出産したことを発表してからの初登板で６回５安打３失点（自責２）、８奪三振の好投で８勝目を挙げた。今季１３度目のマウンドで１１度目のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）を達成。規定投球回には１回１／３届かなかったものの、８９球を投げて防御率は１・５８となった。

２児のパパになってから初めての取材対応では「全体的に迷いながら投げてるところがあった。自分で組み立てだったり球種の選択をやってみようと」と振り返った。

１点リードの２回。大谷は３本のヒットを浴びて１死満塁とされると、９番クライドラーへの初球が捕逸となって同点。メジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）とこん身の直球だったが、捕手ラッシングが捕り切れなかった。直後にプライアー投手コーチがマウンドに間を取りに行ったが、大谷がラッシングに強い口調で何かを伝えている場面も見られた。

「ゲーム前にミーティングもしますけど、ゲームの中で組み立てだったり変わることもありますし、まずコミュニケーションを取りながらやらないといけないのかなと」と大谷。パスボールの場面は「（サインが）変化球とまっすぐどっちも出たんですけど、僕は最後の球種をチョイスだろうなとは思ったんですけど、ラッシング的には、最初のオフスピードのサインが来ると思ってたっていう」と、機械で球種を伝達するピッチコムを使用しても起きた“サインミス”の舞台裏を明かした。

１死二、三塁で再開したが、大谷はクライドラーに５球目の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）直球を中前への一時勝ち越しの２点適時打とされた。

しかし、２点を追う展開となった３回には自身が反撃の適時打で口火を切り、ドジャースが３得点で再逆転。すると、その裏の投球では２番バクストンから始まる相手の上位打線を３者連続三振と圧巻の投球を披露した。

４回は２死から四球と二塁打で二、三塁のピンチを背負ったが、クライドラーを遊ゴロに仕留めてガッツポーズ。６回もベル、カラティニを連続三振と余力を残したような力強いボールだった。この日、直球の平均球速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。１００マイル（約１６０・９キロ）超えが１６球と今季最速のスピードを計測した。

打者として相性の良いターゲットフィールドだが、登板するのはエンゼルス時代の２２年９月２３日（同２４日）以来２度目。その時は雨などの悪条件の中、６回途中３安打６四球で２失点も７奪三振でシーズン２００奪三振に到達した思い出深い場所でもあったが、４年ぶりの登板で進化した姿を見せた。

大谷はリアル二刀流で出場した１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦の翌日、１１日（同１２日）の同戦にＤＨで先発出場した際、１３号ソロを含む２打数２安打２四球と全４打席で出塁しながら７回に途中交代。球団から「左膝の炎症」と発表され、以降は試合後のクラブハウスでアイシングする姿が見られるなど、今も左膝は万全な状態には至っていないが「（長い）シーズンをやっていれば、必ずしも常に万全に投げられるわけではない」と言い訳せずにマウンドに立っている。６月に入ってからは右手中指のマメの問題も表面化していたが、この日はその影響を感じさせなかった。