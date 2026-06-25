【きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】】 12月 発売予定 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】」を12月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、プラモデルのキャラクター本体と布製の衣装がセットになった新シリーズ「きるプラ」より、第一弾として「創彩少女庭園」より冬制服姿の「結城 まどか」を商品化したもの。

本商品にはヘッドとボディが同梱されており、これひとつでキャラクターを再現可能。布服ビギナーの入門用としてもおすすめな商品となっている。

その日の気分でヘアアレンジができるように「ロングヘア」「ポニーテール」「ツインテール」の3種類のパーツを用意。前髪パーツも全部で3つ付属するため、3種類のヘアスタイルを差し替えなしで遊べる豪華仕様となっている。

表情パーツは「微笑み顔」「いたずら笑顔」「泣き顔」の3種が付属。ポーズやシーンに合わせて付け替えることでキャラクターを生き生きと表現することができる。

ボディは腰部分を新規造形した「ドレスアップボディプラス【M】」を採用。インナーの表現をなくしフレッシュカラーで造形しているので着せられる洋服の幅が広がっているほか、スキンカラーAで成形されているため、発売中の多くのキャラクターと組み合わせて遊ぶことができる。

首ジョイントには「Aタイプ（創彩少女庭園対応）」「Bタイプ（メガミデバイス対応）」「Cタイプ（ドール服対応）」の3種類の長さが付属。Bタイプはメガミデバイスの頭部に対応するためAタイプより少し首が長く造形されており、CタイプはBタイプよりさらに首が長くなっておりドール服の襟で首が埋まらないようにするために使用する。また、首のボールジョイント径は「5mmタイプ」「6mmタイプ」の2種類が付属しており、5mmタイプは「創彩少女庭園」「アルカナディア」「フレームアームズ・ガール」「無限邂逅メガロマリア」に対応、6mmタイプは「メガミデバイス」に対応している。

ソックスのタイプは「ショートソックス」「ハイソックス」「オーバーニーソックス」を選べるようになっており、膝下からまるごと交換する方式。カラーは「結城 まどか【桃桜高校・冬服】」にあわせたネイビーとなっている。なお、ショートソックスタイプ・ハイソックスタイプ時に使用する太ももは素足タイプと共用となっている。

衣装は布製で再現。セーラー服上下とインナーがセットになっており、トップスは伸縮性のある布地を採用しており着せつけも簡単である。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「アナザーカラーシューズセット」が付属している。

「きるプラ 結城 まどか【桃桜高校・冬服】」

コトブキヤショップ限定特典「アナザーカラーシューズセット」

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約150mm 素材：PS、ABS、POM、PVC、コットン、ポリエステル

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。