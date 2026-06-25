ミュージシャンで、アーティストのＧＡＫＵ−ＭＣが２５日までに自身のＳＮＳを更新。幸せいっぱいな「ビフォーアフター」写真を公開した。

ＧＡＫＵ−ＭＣは「４０年の時を超えて」と書き出し「２０２６年Ｗ杯前に、そうだ！と思いつき、カナダのバンクーバーに寄りました。そこは僕が高校の時、初めて訪れた外国。高校のホームステイプログラムに参加して、約一ケ月を過ごした街です」とカナダへの訪問を報告。ホームステイ先の家族にフェイスブックで連絡を取って家族を訪問し「４０年ぶりのメッセージにお互いテンションがあがり、今回の訪問に繋がりました。どうでしょう？！僕らの幸せなビフォーアフターは？！」と１９８７年当時撮影した写真と同じアングルで撮影した写真を並べたショットを複数枚投稿した。

さらに「お世話になったご家族みんな元気で笑顔に溢れ、そして家族が増えていた。みんなで笑顔でご飯を食べて、そして４０年前と同じように、その家の（家だけは新しくなっていて、そして素敵だっよ）、ベッドをお借りして眠った」（原文ママ）と宿泊したことも明かし「僕が旅好きなのはこの家の影響だと思います。ありがとう！マーゲッツ家のみなさま。また会いましょう！」と感謝の言葉で締めた。

この投稿には「わー！素敵な再会！そしてさすがの行動力！」「めちゃくちゃ素敵」「素敵な縁に素敵な思い出ですね」「なんだか、ジーンときました」「お話もみなさんの笑顔も素敵です」などのコメントが寄せられている。