【漢字クイズ】「擡げる」はなんて読む？動作をあらわす難読漢字
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「擡げる」はなんて読む？
「擡」は複雑な字なので、見覚えのない方も多いと思います。
実は「擡げる」は、動作をあらわしている漢字なんです。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「もたげる」でした！
擡げるとは、持ち上げる、起こす、増すといった意味を指します。
「頭をもたげる」という言い回しなら、見聞きしたこともあるのではないでしょうか。
例えば「不安が頭を擡げる」といえば、押さえていた不安が浮かび上がってくるということです。
「反対派が頭を擡げる」という場合は、次第に勢力を得て台頭してくる様子をあらわしますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部