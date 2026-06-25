【漢字クイズ】「擡げる」はなんて読む？動作をあらわす難読漢字

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「擡げる」はなんて読む？ 「擡」は複雑な字なので、見覚えのない方も多いと思います。 実は「擡げる」は、動作をあらわしている漢字なんです。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「もたげる」でした！ 擡げるとは、持ち上げる、起こす、増すといった意味を指します。 「頭をもたげる」という言い回しなら、見聞きしたこともあるのではないでしょうか。 例えば「不安が頭を擡げる」といえば、押さえていた不安が浮かび上がってくるということです。 「反対派が頭を擡げる」という場合は、次第に勢力を得て台頭してくる様子をあらわしますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部