３児の母のタレント・小倉優子が、女子会ショットを公開した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新した小倉は「北斗さん、あきもっちゃん、ももちゃんと 大好き方々と幸せなお食事会でした」と書き始め、日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）で共演している元女子プロレスラーでタレントの北斗晶、元乃木坂４６でタレントの秋元真夏、日本テレビの浦野モモアナとの女子会ショットを披露した。続けて「とにかく優しい太陽のような北斗さん！！とにかく可愛くて子犬のようなあきもっちゃん！！とにかくしっかり者の先輩のようなももちゃん！！何もかも美味（おい）しくて、楽しくて本当に幸せな時間でした ありがとうございました」とつづった。さらに「北斗さんがいつも『無理し過ぎないようにね！』と言ってくだっていました 今年４３歳ですが、身体の変化を感じる今日この頃。無理をしないで過ごすをテーマに深呼吸しながら、笑顔で過ごすように意識してみます」と記して投稿を締めた。

この投稿には「女子会楽しそうだねぇ 色んな話出来るからいい息抜きになるよね」「楽しそうなメンバーですね」「優子さん綺麗」「ゆうこりんめっちゃお姉ちゃんらしい」「ヒルナンデス会、いいじゃないですか」「良き仲間に囲まれて幸せですね 幸せな時間」などのコメントが寄せられている。