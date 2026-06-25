「俺の嫁になるって、いろいろ大変ですよ。世の中からのバッシングもあるし……」──"ビッグダディ"こと林下清志氏（61）が6月24日、自身のオフィシャルブログで8度目となる結婚を電撃発表した。

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「ご報告」と題した投稿では、「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有り難い有り難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と、心境をつづっていた。

10年ぶり8度目の結婚を発表した同日。林下氏はNEWSポストセブンの取材に、名古屋在住で40代のシングルマザーという新妻の素性、「これまでに会ったのは3回だけ」という馴れ初めから、結婚に至った経緯について現在の胸中を赤裸々に語った。

「婚姻届は今日出してきました。嫁とは10年くらい前に名古屋の宴会に呼ばれて行ったときに、会ったんですよ。最後に会ったのは5年ぐらい前で、これまで3回くらいしか会っていません。

人を見定めるのに3回ありゃ十分ですよ。年齢は40代だと思いますけど、中学生の子どもがいます。でも彼女は初婚で、結婚したことがないって言ってましたね。仕事は事務職のようです」

10年間で顔を合わせたのが、わずか3回という関係。どうやって結婚に至ったのだろうか。

「この1か月くらいLINEのやり取りをしていて、向こうが『私は絶対浮気しない』って言うから、『じゃあ結婚しようか』と自分から言いました。相手も『じゃあそうしますか』っていう、そんな感じでしたね。

自分は女性に対して好みとかタイプとかないんですよ。平たく言うと、『俺と夫婦になりたい』『俺と家族になりたい』っていう人がいいんですよ」

林下氏の婚姻歴を振り返ると、最初の妻と結婚したのは1991年で2011年まで3回の結婚と離婚を繰り返した。4回目の結婚相手は美奈子さんで『痛快！ビッグダディ』（テレビ朝日系）で話題に。美奈子さんとのあいだには女児が誕生したが離婚。その後、一般女性と2014年（5回）、2015年（6回）、2016年（7回）に結婚したが離婚し、バツ7となっていた。

だが、今回の結婚はこれまでとは少し違うようだ。

「ほっとしましたよ。やっぱり年取った夫婦が手繋いで歩いているの見ると、『俺もあそこを目指さなかったわけじゃないんだけどな……』と思う。

まさか俺の嫁になってくれるっていう人がいると思ってないじゃないですか。だから本当にほっとしましたよ。嫁は名古屋に住んでいて、距離が離れていますから、一緒に生活することはないと思うんですけど、子どもが夏休みのあいだに、会いに来るって言っていました。それはそれで楽しみですよ」

インタビュー中の林下氏の表情は明るい。そこには家族の声も大きかったようだ。

「結婚して落ち込んでいたらおかしな話じゃないですか。子どもたちの反応も悪くなかったです。女の子らがみんな『よかった、よかった』みたいな。

もう一人、俺のことを管理する人（妻）が増えてよかったってことなんでしょうけど。本当ヤンチャに生きてきましたからね。それも良しですよ。そろそろ嫁がほしいなと思っていたところに、コンタクトがあったんで、これはいけそうだなと思って押したまでです」

林下氏の8回目となる結婚に祝福ムードの一方で、一部では結婚生活を心配する声も上がっている。

「（結婚生活が）大丈夫かどうかなんて、いつどこでどうなるかわかんないのに。わかっている人がいたら教えてほしいですよ。今まで喧嘩して別れたなんて1回もないんですよ。結婚報告をしたブログ投稿で、連名で嫁の名前も書きましたが、『覚悟あるのか』って言ったら、『ええ、もう腹は据わってます』って言うんですもん。度胸のある人だなと思いますよ。俺の嫁さんになるって大変なことですよ」

結婚したことについて、元妻たちから反応はあったのだろうか。

「いやいやいや、聞きたいとも思わないですね。まあ連絡も取ってませんしね。伴侶ができるって本当にありがたいことです」

インタビューの最後、そう安堵の表情を見せた林下氏。過去の波乱万丈な結婚生活を経て辿り着いた、常識にとらわれない「ビッグダディ流」の新たな夫婦のカタチに、今後も注目が集まりそうだ。