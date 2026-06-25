サッカーワールドップ北中米大会、日本代表のグループリーグ3戦目となるスウェーデン戦が6月26日8時にキックオフを迎える。試合の模様は全104試合をライブ配信するDAZNに加え、NHK総合とBSP4Kで放送。NHK ONEでも同時配信される。

総合テレビでの放送は7時30分～10時58分、BSP4Kでの放送は7時45分～10時58分。現地解説は本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平。

DAZNは日本代表戦を全試合無料ライブ配信しており、サービスに加入していなくても視聴できる。7時配信開始で、解説は内田篤人、安田理大、久保裕也、ゲストは中川絵美里、影山優佳。実況は野村明弘、進行は桑原学。

なお、日本はグループFで2位につけており、このまま1次リーグを2位で突破すると、決勝トーナメント初戦でグループCで1位のブラジルと対戦。1次リーグを1位で突破するとグループCで2位のモロッコと対戦することとなる。

グループFの1位＆2位が駒を進める決勝トーナメント初戦は6月30日に開催され、ブラジルと対戦する場合は2時キックオフ、モロッコと対戦する場合は10時キックオフ。