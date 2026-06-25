『ワンピース』ルフィ役の代わりいない 71歳の田中真弓が新作アニメ続投で本人は不安も…制作側がオファー
人気アニメ『ONE PIECE』の新作アニメシリーズ『THE ONE PIECE』（ザ・ワンピース）のキャスト情報が発表された。日本語版のモンキー・D・ルフィ役は田中真弓（71）が担当し、現在放送中のテレビアニメ版から続投する。田中は「この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが…」と年齢から不安を感じつつも、今回のキャスティングは、製作陣からの熱いラブコールに応える形で実現したもので、ルフィ役は田中しか考えられない制作陣の本音が見えた。
【動画】衰えないルフィの声！公開された『ワンピース』新作アニメ映像
2027年2月よりNetflixにて世界配信される『THE ONE PIECE』は、原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するもので、制作は現在のテレビアニメを手がける東映アニメーションからWIT STUDIOとなり、新たなアニメーションチームで制作。
25年以上続く現在のテレビアニメシリーズとは別ラインで、現代ならではの映像表現を追求し、ルフィたちの冒険を“懐かしくも新しい”形で描き出し、シーズン１では原作漫画50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話で一挙配信、総尺約300分にて制作される。
出演キャストが今回初めて発表され、1999年から放送されているテレビアニメ版からルフィ役を務めている田中は「モンキー・D・ルフィ役の田中真弓です。またまた、ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました」と心境。ルフィ役を27年間演じている田中が、『ワンピース』の新作アニメでもルフィ役を務める。
テレビアニメ『ワンピース』と言えば、2025年4月に主要キャラ・フランキー役が約20年演じた矢尾一樹から木村昴へ交代。具体的な矢尾の降板理由は明らかにされていないが、矢尾は自身のXにて「悲しい別れが来てしまった 四半世紀近く共に人生を歩んできたヤツとの別れが…幽体離脱とでも云うのか、俺の理想としてるフランキーとの間に溝が出来てしまった…ので俺が一旦サニー号を降りる事にした。悔しい！哀しい！」と説明。
アニメ公式も「フランキー役で出演していただいている矢尾一樹さんが、麦わらの一味を卒業する運びとなりました。長きにわたって話し合いを重ねた結果、このたびの決定となりました」と話し合いを重ねた上で、キャスト変更を決めたと伝えている。
今回の新作アニメ原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するものであり、製作委員会は「完遂まではさらに時間がかかる長い長いプロジェクトではありますが、新しい仲間であるWIT STUDIO、Netflixと力をあわせ、世界中のファンはもちろん、先の未来に『ONE PIECE』に触れる世代にもお届けできるよう『ALL ONE PIECE』チームで力を尽くして参ります」と、制作意図を説明している。
制作発表時から物語を「現代の映像として描き直していくプロジェクト」と伝えていたが、ネット上では声優陣の高齢化もあり、「キャストはどうなるのか？」「変わっちゃうのかな」などの声が出ていた。
そんな中で71歳の田中がルフィ役を続投し、起用について公式は「製作陣からの熱いラブコールに応える形で実現したこのキャスティング」と公表。肥塚正史監督も「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています」と、田中のルフィ役続投は制作側に大きな影響を与えていると強調した。
なお、今回のキャスト情報は主演のルフィ役だけだったが、ほかのキャストについては未発表。現在のテレビアニメシリーズから続投するのか、それとも変更となるのか不明で、『セーラームーンCrystal』でセーラームーン役を務めた三石琴乃のように主演以外はキャストが一新されることもあり得るため、ネット上では「ほかのキャストさんはどうなるのか？」とこちらも注目が集まっている。
2027年2月よりNetflixにて世界配信される『THE ONE PIECE』は、原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するもので、制作は現在のテレビアニメを手がける東映アニメーションからWIT STUDIOとなり、新たなアニメーションチームで制作。
25年以上続く現在のテレビアニメシリーズとは別ラインで、現代ならではの映像表現を追求し、ルフィたちの冒険を“懐かしくも新しい”形で描き出し、シーズン１では原作漫画50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話で一挙配信、総尺約300分にて制作される。
出演キャストが今回初めて発表され、1999年から放送されているテレビアニメ版からルフィ役を務めている田中は「モンキー・D・ルフィ役の田中真弓です。またまた、ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました」と心境。ルフィ役を27年間演じている田中が、『ワンピース』の新作アニメでもルフィ役を務める。
テレビアニメ『ワンピース』と言えば、2025年4月に主要キャラ・フランキー役が約20年演じた矢尾一樹から木村昴へ交代。具体的な矢尾の降板理由は明らかにされていないが、矢尾は自身のXにて「悲しい別れが来てしまった 四半世紀近く共に人生を歩んできたヤツとの別れが…幽体離脱とでも云うのか、俺の理想としてるフランキーとの間に溝が出来てしまった…ので俺が一旦サニー号を降りる事にした。悔しい！哀しい！」と説明。
アニメ公式も「フランキー役で出演していただいている矢尾一樹さんが、麦わらの一味を卒業する運びとなりました。長きにわたって話し合いを重ねた結果、このたびの決定となりました」と話し合いを重ねた上で、キャスト変更を決めたと伝えている。
今回の新作アニメ原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するものであり、製作委員会は「完遂まではさらに時間がかかる長い長いプロジェクトではありますが、新しい仲間であるWIT STUDIO、Netflixと力をあわせ、世界中のファンはもちろん、先の未来に『ONE PIECE』に触れる世代にもお届けできるよう『ALL ONE PIECE』チームで力を尽くして参ります」と、制作意図を説明している。
制作発表時から物語を「現代の映像として描き直していくプロジェクト」と伝えていたが、ネット上では声優陣の高齢化もあり、「キャストはどうなるのか？」「変わっちゃうのかな」などの声が出ていた。
そんな中で71歳の田中がルフィ役を続投し、起用について公式は「製作陣からの熱いラブコールに応える形で実現したこのキャスティング」と公表。肥塚正史監督も「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています」と、田中のルフィ役続投は制作側に大きな影響を与えていると強調した。
なお、今回のキャスト情報は主演のルフィ役だけだったが、ほかのキャストについては未発表。現在のテレビアニメシリーズから続投するのか、それとも変更となるのか不明で、『セーラームーンCrystal』でセーラームーン役を務めた三石琴乃のように主演以外はキャストが一新されることもあり得るため、ネット上では「ほかのキャストさんはどうなるのか？」とこちらも注目が集まっている。
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