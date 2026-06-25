東京タワーをレーシンググリーンにライトアップ

6月20日、コーンズ・モータースとベントレー・モーターズ・ジャパンは、『スーパースポーツ』と『コンチネンタルGTS』の日本上陸を記念したイベントを、東京タワー南側駐車場の特設会場で開催した。

【画像】東京タワーをグリーンにライトアップ！ベントレー・スーパースポーツとコンチネンタルGTS初公開 全53枚

メインステージに展示された車両は、モータースポーツおよびエクストリームスポーツ界のレジェンドであるトラビス・パストラーナ選手が、英国のベントレー本社内で圧巻のドリフトパフォーマンスを披露した特別仕様車。



日本上陸を果たした『ベントレー・スーパースポーツ』。 篠原政明

ベース車は、最高出力666psを発生するスーパースポーツ。ベントレー史上でも屈指の俊敏性とドライビング性能を誇るこのモデルを特別な仕様へとモディファイした1台だ。

他にもコンチネンタルGTシリーズのラインナップに新たに加わったGTSや、世界限定18台のクーペ『バトゥール』も展示。日没から24時までは、東京タワーがベントレー伝統のレーシンググリーンにライトアップされ、ベントレーのロゴが展望台のメインデッキに表示された。

500台限定は瞬時に完売

今回のイベントに先がけて、ベントレー・モーターズのプロダクト責任者であるマイク・セイヤー氏がメディアを前にスーパースポーツなどのプロダクトについて語ってくれたので、その概要を紹介しておこう。

スーパースポーツは、2024年に発表された4代目となるコンチネンタルGTをベースにした、その名のとおりのスーパースポーツカーだ。100年前にも同名のモデルが18台限定で生産された。今回のモデルは500台限定だが、すでに完売している。



後輪を瞬時にロックできる油圧式ハンドブレーキの巨大なレバーが特別に備わる室内。 篠原政明

スーパースポーツはベントレー史上、85年ぶりに車両重量が2トンを切った軽量モデルだ。ベース車はV8ツインターボエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドを採用しているが、このスーパースポーツは純粋な内燃機関エンジンだけをパワーユニットとしており、走りの一体感を極限まで追求している。

ハイブリッドシステムやリアシートを取り除き、駆動方式はコンチネンタルGT初の後輪駆動とし、カーボンファイバーのルーフやバンパーを採用するなどで、ベース車より実に約500kgの軽量化を果たした。

足まわりはカーボンブレーキやピレリのトロフェオRSタイヤで引き締め、チタンエキゾーストシステムはアクラポビッチとの共同開発だ。

300kgのダウンフォースを生み出す

ボディは空力性能を徹底的に追求し、カーボンファイバー製のフロントスプリッター、ユニークな形状のリアスポイラーやディフューザーなどで300kgのダウンフォースを生み出している。フロントフェンダー後ろの『フェンダーブレード』も効果的だ。

インテリアも軽量化が図られている。リアシートを外して2シーターとし、インテリアにもカーボンファイバーを多用。サポート性の高いシートは、低めのドライビングポジションとしている。インテリアの素材はカスタマイズが可能だ。



ボディは空力性能を徹底的に追求し、300kgのダウンフォースを生み出している。 篠原政明

展示車のスーパースポーツ特別仕様車は、外観こそ派手なカラーリングとなっているが、インテリアはスポーティ&ラグジュアリーなベントレーそのもの。ただし、左ハンドルの運転席右側には後輪を瞬時にロックできる油圧式ハンドブレーキの巨大なレバーが特別に備わり、精密なドリフト走行を可能にしている。

取材ではコクピットに座り、エンジンをかけてアクセルペダルを踏むことができたが、軽く右足に力を入れただけでタコメーターの針はすぐに5000rpm以上に跳ね上がる好レスポンス。キャビンの後ろからはアクラポビッチ製エキゾーストシステムの迫力あるサウンドが轟いた。

よりドライバー指向なモデル、コンチネンタルGTS

コンチネンタルGTのラインナップに新たに加わったGTSは、ラグジュアリー系の『アズール』とハイパワースポーツ系の『マリナー』、『スピード』との中間に位置するモデルだ。標準のGTよりパワフルだが、よりドライバー指向なモデルとしている。

4LのV8ツインターボにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムはシステム総合で680psの最高出力と930Nmの最大トルクを発生。0→60mph（約96km/h）加速は3.3秒、最高速度は308km/hに達する。また、モーターのみで50マイル（約80km）の走行も可能だ。シャシーはGTスピードと同じものを採用し、4WSや電子制御LSDなども装備する。



E5系新幹線カラーにラッピングされたという、新型コンチネンタルGTSが渋谷の街を走行。 ベントレー・モーターズ・ジャパン

見た目は標準モデルと大きく変わらないが、グロスブラックのマトリックスグリルやベルーガのアクセント、22インチのホイールなどで差別化。インテリアも専用のカラースプリットやダイナミカインサートなどは標準だが、オプションでのカスタマイズが可能だ。

9月発表のBEVに期待して欲しい

セイヤー氏は取材で、以下のように語っている。

「ベントレーはここ数年、ラグジュアリー指向だけでなくパフォーマンス指向にもラインナップを展開しています。それは地域にもよりますが、幅広いユーザーに対応していくためで、今年9月には初のバッテリーEVを発表します。パフォーマンス指向が強まっているように思えますが、決してラグジュアリーは犠牲にしていません」



来日したマイク・セイヤー氏（真ん中）に質問をする筆者（右）。 ベントレー・モーターズ・ジャパン

「また、ベントレーにとってモータースポーツは大切な一部です。最近ではコンチネンタルGT3などでスポーツカーレースに参戦していましたが、コロナ禍以降、モータースポーツ活動は休止しています。コストの問題などもあり現段階では計画は未定となりますが、機会が見極められれば参戦したいと考えています」

「日本はベントレーにとって重要な市場であり、ここ数年はトラディショナル系のモデルが好調です。そこで今回は新しい層を増やすためにも、こうしたパフォーマンスモデルの展示を行いました。今後は既存のカスタマーにも喜んで頂きつつ、若い方にもベントレーを体験して頂きイメージを変えていきたいです」

「9月に登場する初のBEVは、恐らく、ベントレーらしいがBEVらしくないモデルと思われるかもしれません。静かでコンフォータブルで、ベントレーに相応しい、ブランドやバリューは変わらないモデルとなっています。ぜひ楽しみにしていて頂きたいです」