元AKB48花田藍衣、ラジオ番組を降板 文化放送が体制変更を発表「ご理解いただけますと幸いです」
文化放送は25日、AKB48の伊藤百花（22）と、AKB48との専属契約解除となった花田藍衣（21）がパーソナリティを務めるラジオ番組『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』（毎週水曜 深1：00）の放送体制変更を発表した。花田が諸般の事情により番組を降板する。
【動画】“丸刈り姿”で涙の告白を行った花田藍衣
同局はサイトを通じて「この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとなりました。いつも番組を楽しみにしてくださっているリスナーの皆様へ、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と報告。「これに伴い、7月以降の放送につきましては、番組タイトルを『AKB48伊藤百花のひと“花”咲かせたいっ！』に変更し、お届けいたします」と説明した。
新体制では、同期の19期生である奥本カイリと川村結衣が交代制でゲスト出演する予定。出演は不定期となり、各回ごとに異なる形で登場するという。
また、文化放送の配信サービス「QloveR」の会員特典にも変更が実施される。映像付き番組アーカイブと成長記録の#1〜#45は、2026年6月30日午後11時59分をもって公開終了。オリジナルコレクションカードも7月分から伊藤のみのデザインとなる。
文化放送は「突然の発表となり大変恐縮ではございますが、何卒ご理解いただけますと幸いです」とした上で、「今後とも皆様に楽しんでいただける番組をお届けできるよう努めてまいります」と呼びかけている。
花田をめぐっては、6月23日、AKB48が花田との契約解除を発表。公式サイトでは、体調不良を理由とした遅刻の繰り返しを受けて活動休止措置を取ったところ、特定ファンとの私的なつながりが発覚したと説明。また、復帰に向けた話し合いを重ねて求めたものの本人が拒否したほか、「坊主を指示した事実はない」と主張した。
これに対し花田は同日、短髪姿で公開した動画で、ファンと私的に会い手をつないだことを認めて謝罪。その上で、活動継続を望むなら坊主で誠意を示すよう求められたと受け止め、坊主にしなければ辞めさせられると感じたため、自ら髪を切る決断をしたと涙ながらに訴えた。
さらに翌24日、花田は自身のSNSを更新。騒動を改めて謝罪する一方で、「坊主にさせられたのに、坊主にしろと言った覚えはないと言われたことは許せない」と運営側への不信感を示し、「何年かかってでも戦っていく」と主張した。また、支えてくれるファンへの感謝の言葉もつづっている。
【動画】“丸刈り姿”で涙の告白を行った花田藍衣
同局はサイトを通じて「この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとなりました。いつも番組を楽しみにしてくださっているリスナーの皆様へ、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と報告。「これに伴い、7月以降の放送につきましては、番組タイトルを『AKB48伊藤百花のひと“花”咲かせたいっ！』に変更し、お届けいたします」と説明した。
また、文化放送の配信サービス「QloveR」の会員特典にも変更が実施される。映像付き番組アーカイブと成長記録の#1〜#45は、2026年6月30日午後11時59分をもって公開終了。オリジナルコレクションカードも7月分から伊藤のみのデザインとなる。
文化放送は「突然の発表となり大変恐縮ではございますが、何卒ご理解いただけますと幸いです」とした上で、「今後とも皆様に楽しんでいただける番組をお届けできるよう努めてまいります」と呼びかけている。
花田をめぐっては、6月23日、AKB48が花田との契約解除を発表。公式サイトでは、体調不良を理由とした遅刻の繰り返しを受けて活動休止措置を取ったところ、特定ファンとの私的なつながりが発覚したと説明。また、復帰に向けた話し合いを重ねて求めたものの本人が拒否したほか、「坊主を指示した事実はない」と主張した。
これに対し花田は同日、短髪姿で公開した動画で、ファンと私的に会い手をつないだことを認めて謝罪。その上で、活動継続を望むなら坊主で誠意を示すよう求められたと受け止め、坊主にしなければ辞めさせられると感じたため、自ら髪を切る決断をしたと涙ながらに訴えた。
さらに翌24日、花田は自身のSNSを更新。騒動を改めて謝罪する一方で、「坊主にさせられたのに、坊主にしろと言った覚えはないと言われたことは許せない」と運営側への不信感を示し、「何年かかってでも戦っていく」と主張した。また、支えてくれるファンへの感謝の言葉もつづっている。