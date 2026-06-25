『BAKUNE』ポケモン スリープとコラボ！疲労回復パジャマ・アイマスクなど全9アイテム登場
『BAKUNE』シリーズの疲労回復パジャマ含む全9アイテムが、『Pokemon Sleep』（ポケモン スリープ）とのコラボレーション製品として販売がスタートした。コンセプトは「僕らは いい眠りでつながっている。」で、ポケモンたちも人間たちも、いい眠りでつながっていること、また眠ることで疲労回復することの重要性を伝えている。
【写真】絵柄が良い！『BAKUNE』ポケモン疲労回復パジャマ＆アイマスク
今回コラボレーションするのは、速乾性に優れ、さらっとした着心地が特徴の「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」をはじめ、「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」「BAKUNEアイマスク（巾着付き）」の全3種類、9アイテム。
カビゴンやピカチュウ、プリン、メタモン、イーブイといったポケモンの寝顔のデザインと眠りに寄り添った落ち着いたカラーをアイテムごとに配色し、眠るたびに『Pokemon Sleep』の世界観に包まれる特別なアイテム。『BAKUNE』シリーズの疲労回復パジャマ上下セットを購入者には、ポケモンデザインのボックスが付属される。
■コラボレーションの背景
睡眠を後回しにしがちな現代において、テンシャルは、眠る時間こそが翌日の自分をつくる大切なコンディショニングの時間だと考えられている。そして、睡眠をより身近に楽しい時間となるよう、「朝起きることが楽しみになる」睡眠体験を届けてきた睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』との、寝ることが待ち遠しくなるような特別なコラボレーションアイテムをお届け。
睡眠を整えることを"特別なこと"から"日常の当たり前”とし、眠るたびにコンディションが整い、前向きに朝を迎えられる毎日を届けたい。良い眠りでつながる毎日への想いが、今回のコラボレーションの出発点となっている。
■商品説明
BAKUNE Dry
【製品仕様】
製品名：BAKUNE Dry(『Pokemon Sleep』) 上下セット_半袖Tシャツ・ショートパンツ
カラー ：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）/ ピンク（プリン）
/ パープル（メタモン） / ブラウン（イーブイ）
サイズ：XS〜2XL（UNISEX）
価格：26,400円（税込）
BAKUNE Pajamas Dry
【製品仕様】
製品名：BAKUNE Pajamas Dry(『Pokemon Sleep』) 上下セット_長袖シャツ・ロングパンツ
カラー：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）
サイズ：XS〜2XL（UNISEX）
価格：28,820円（税込）
BAKUNE アイマスク
【製品仕様】
製品名：BAKUNE アイマスク(『Pokemon Sleep』)
カラー：ブルー（カビゴン）/イエロー（ピカチュウ）
価格：4,950円（税込）
【写真】絵柄が良い！『BAKUNE』ポケモン疲労回復パジャマ＆アイマスク
今回コラボレーションするのは、速乾性に優れ、さらっとした着心地が特徴の「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」をはじめ、「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」「BAKUNEアイマスク（巾着付き）」の全3種類、9アイテム。
■コラボレーションの背景
睡眠を後回しにしがちな現代において、テンシャルは、眠る時間こそが翌日の自分をつくる大切なコンディショニングの時間だと考えられている。そして、睡眠をより身近に楽しい時間となるよう、「朝起きることが楽しみになる」睡眠体験を届けてきた睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』との、寝ることが待ち遠しくなるような特別なコラボレーションアイテムをお届け。
睡眠を整えることを"特別なこと"から"日常の当たり前”とし、眠るたびにコンディションが整い、前向きに朝を迎えられる毎日を届けたい。良い眠りでつながる毎日への想いが、今回のコラボレーションの出発点となっている。
■商品説明
BAKUNE Dry
【製品仕様】
製品名：BAKUNE Dry(『Pokemon Sleep』) 上下セット_半袖Tシャツ・ショートパンツ
カラー ：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）/ ピンク（プリン）
/ パープル（メタモン） / ブラウン（イーブイ）
サイズ：XS〜2XL（UNISEX）
価格：26,400円（税込）
BAKUNE Pajamas Dry
【製品仕様】
製品名：BAKUNE Pajamas Dry(『Pokemon Sleep』) 上下セット_長袖シャツ・ロングパンツ
カラー：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）
サイズ：XS〜2XL（UNISEX）
価格：28,820円（税込）
BAKUNE アイマスク
【製品仕様】
製品名：BAKUNE アイマスク(『Pokemon Sleep』)
カラー：ブルー（カビゴン）/イエロー（ピカチュウ）
価格：4,950円（税込）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優