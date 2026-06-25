大阪コリアタウンすぐ”ハマる”パリジュワ食感！韓国式手作り焼き海苔専門店”「クギム」

大阪コリアタウンすぐの路地を入った、青い外観が目印！可愛らしい焼き海苔のキャラクターと、気分が躍るようなクギムのテーマソングが流れ、店内では韓国の伝統製法で作られた「焼き海苔」が販売中！人気に火がつくこと間違いなし！パリサク食感が病みつきになる、韓国式手作り焼き海苔専門店「クギム」をご紹介します。

大阪コリアタウン唯一の「韓国式手作り焼き海苔」

店内にて、手作業にて作られる「韓国式手作り焼き海苔」400℃にもなる、水晶板にてサッと炙り仕上げます。香ばしい胡麻油の香りが漂います。店内で焼きたて海苔の試食も可能！

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大阪土産にもぴったり

可愛らしいパッケージデザインは、お土産や贈り物などにも、ぴったり！全国発送も受付ており、来店せずに自宅へ届くのはありがたいですね。

店内の工房にて手作業で製造

焼きの工程から全ての工程を、こちらで行なっており、「韓国式手作り焼き海苔」は、焼いたままの大きさ、半分、4分の1、6分の1、カットが選べます。

笑顔が素敵なスタッフさん

笑顔の素敵な明るいスタッフさんが、出迎えてくれました。保存方法や、美味しい海苔の食べ方など教えていただけます。

韓国料理「鈴虫」も営業中

「クギム」の真裏には、韓国料理「鈴虫」が営業中！キンパやチヂミ、ヤンニョムチキンなどをお手軽にいただけるお店です。

ランチタイムの韓国海苔弁当

ランチタイムには、クギムの焼き海苔を使用した、韓国風海苔弁当が新登場！おかずは、日替わりで、この日は、サムギョプサルとヤンニョムチキンの2種類。

海苔弁当 サムギョプサル

香ばしい、ごま油の香りとふっくらと炊かれたご飯、特製の具沢山のキンパも入っており、どちらから食べるか迷うくらいの品数！

海苔弁当 ヤンニョムチキン

ジューシーで甘辛なヤンニョムチキン、豆もやしナムルとほうれん草ナムル、キムチ、ウインナーも入ってボリューム感満点。

大阪コリアタウン入口すぐ

ランチタイムにはお得なセットメニューに、一品からオーダーできるアラカルトメニューまで、暑い季節の昼飲みにもぴったりです。

韓国式手作り焼き海苔専門店 クギム／韓国カフェ 鈴虫

大阪府大阪市生野区桃谷3-6-16

営業時間 11:30 - 15:00／18:00 - 21:00

※土・日・祝日・祝前日 11:30 - 20:00

定休日：クギム 月曜日／鈴虫 月曜日・金曜日