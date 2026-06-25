２４日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、予想外の行動をするモグライダー・ともしげの日常をクイズにする「クイズともしげ」が放送された。

その中で、ともしげが可愛がっている後輩・ベルナルドの大将が「芸人を辞めようかなって」と相談。今月の給料が６万円だったと明かされる。

驚くともしげは、迷うことなく「２００（万円）ぐらいならいける」と言い出し、「別にあげてもいいと思っている。返さなくてもいいと」とまで言い出す。大将は「なんで、そんなに貸してくれるんですか」と率直に聞くと、ともしげからは思いも寄らぬ返答が。

それは「オレさ、実家が太いから。養成所のお金も全部出してもらったし、家賃も出してもらった」というもので、スタジオもあ然。相方の芝大輔によると「（ともしげの）お父さん、社長さんでね」との説明があった。

更に、ともしげの小学校時代のニックネームもクイズに。ヒントは「実家が太い」で、解答者のみなみかわ、三四郎小宮、ウエストランド井口、きしたかの高野は「ともっちゃま」「ともしげ銀行」などと回答も、答えは「やしき」。ともしげの下の名前は「よしき」であることから、実家の家がお屋敷であることと引っかけ「やしき」であると説明されていた。