カローラ60周年記念仕様「ACTIVE SPORT」登場

トヨタは2026年5月12日、カローラシリーズ60周年を記念した特別仕様車「カローラ ACTIVE SPORT」を発表しました。スポーティな外観と専用装備を備えた記念モデルですが、販売店ではどのような反響が出ているのでしょうか。

カローラ ACTIVE SPORTは、実用性と信頼性を重視してきたカローラシリーズに設定された特別仕様車で、専用の足回りやスポーティな内外装を組み合わせたモデルとして2024年4月に追加されました。

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ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mmで、乗車定員は5名。ワイド＆ローのプロポーションを保ちながら、狭い路地での扱いやすさと5名が快適に乗れる居住性を両立しています。

エクステリアは塊感を基調とした流麗なシルエットで、専用デザインのフロントバンパーと鋭いLEDヘッドランプ、ロアグリルを組み合わせ、スタイリッシュな表情をつくっています。

インテリアは水平基調レイアウトを採用し、視界の広さと開放感を確保。ホールド性を高めたフロントスポーツシートやアルミペダル、グレーステッチなど、内装全体を引き締めるスポーティな仕上げとしています。

パワートレインは1.8リッターハイブリッドシステムを採用し、トランスミッションは電気式無段変速機を搭載。駆動方式は2WDまたはE-Fourを設定しています。

エンジン最高出力は72kW（98PS）を発揮し、WLTCモード燃費は最大27.3km／L（2WD車）を実現しています。

さらに、最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を標準装備し、日常の安心感を高めています。

今回の特別仕様車は、10月20日に迎えるカローラシリーズ誕生60周年を記念したアップデートモデルで、カローラ／カローラツーリングのACTIVE SPORTに記念装備を追加。

フロントフェンダー左右に記念ロゴステッカー、インストルメントパネルには60周年記念ロゴ入り合成皮革巻きを採用しています。

さらに、専用チューニングサスペンション（2WDのみ）やブラック塗装の17インチアルミホイール、ボディ同色の専用フロントバンパーやロッカーモール、ミッドグレー×ブラックのフロントスポーツシートを組み合わせています。

専用の「セメントグレーメタリック」の外装色やエアロ形状の専用フロントバンパー、専用スポーツシートなど、さらにスタイリッシュさを引き立てるとともに、2WD車には専用スポーツサスペンションを装備するなど、走りを重視した特別なスポーツモデルとなっています。

パワートレインは1.8リッター4気筒ガソリンエンジン＋ハイブリッドで、駆動方式は2WDもしくは4WD（E-Four）が設定されています。

今回、カローラが60周年を迎えることを記念し、このアクティブスポーツが60周年専用仕様にアップデートされています。

カローラ、カローラツーリングの共通装備としては、60周年記念ロゴステッカーやレーザー加工の記念ロゴ付き合成皮革巻きインストルメントパネルです。

専用チューニングサスペンション（2WDのみ）、ブラック塗装やセンターオーナメント付の17インチアルミホイールは変更ありません。

カローラでは、専用のエアロフロントバンパーとロッカーモールを、ボディカラーと同色とし、ミッドグレー×ブラックのフロントスポーツシートを採用しています。

カローラ ツーリングでは、専用エアロフロントバンパーやロッカーモールをニュートラルブラックとし、シートはブラック×ダークグレーを採用。また、ボディカラーにはニュートラルブラック×アッシュが特別設定されました。

60周年記念の特別仕様車の販売価格（消費税込）は、カローラが323万1800円〜344万6300円、カローラ ツーリングが328万2400円〜349万6900円となっています。

なおトヨタでは、カローラ スポーツ、コンパクトSUVの「カローラ クロス」についても、2026年中旬以降に60周年記念特別仕様車の発売を予定しています。

価格（税込）は2WD（FF）が323万1800円、E-Fourが344万6300円です。

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反響について、都内の販売店では「記念仕様の問い合わせは思った以上に多いですね。内容自体は大きな変更ではありませんが、節目のモデルということで関心が集まっています」と話しています。

別の地域の店舗でも「限定感のある仕様はやはり注目されますね」との声があり、60周年という節目がユーザーの関心を後押ししている様子がうかがえます。

また、「カローラツーリング」にも同じく60周年記念の特別仕様車が設定されたほか、ベースモデルのカローラ／カローラツーリングにも改良が施されています。

さらに、カローラを基にした新型のトヨタ教習車も発売され、シリーズ全体のラインアップが広がっています。