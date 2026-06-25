マニアがガチで選んだ！中毒者続出の＜激うまカレーパンBEST3＞：〜あなたの知らないNO．1〜選ばれし頂点サマ
「〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ」（毎週木曜 夜7時54分）。
6月4日(木)の放送から、「年間約400食のカレーパンマニア…人生を変える!? 頂点カレーパンBEST3とは!?」をプレイバック！
【動画】マニアがガチで選んだ！やみつき必至の＜激うまカレーパンBEST3＞
年間約400個、これまで3000個のカレーパンを食べてきた、「日本カレーパン協会」3代目会長・日向崇文さん。
日々カレーパンを大量購入し、冷めたものとの味の違いを比較すべく、揚げたてのカレーパンを求めて店内を徘徊。
さらには美味しいカレーパンを求めて全国を飛び回り、年間の交通・宿泊費だけでサラリーマンの年収分ほど費やしたこともあるという、まさに"カレーパンマニアの頂点サマ"だ。
そんな、これまでに数え切れないほどのカレーパンを食してきた頂点サマが太鼓判を押す、「変わり種の激うまカレーパンBEST3」を公開！
【1軒目】「ケーキとパンのお店 ソレイユ」（千葉県船橋市）
ハニートリプルチーズカレーパン（442円）
フランスでケーキとパン作りを学んだ店主が考案した、ケーキ職人ならではのセンスが光る一品。
ベースにはスライスした玄米食パンを使用し、辛さを抑えたバターチキンカレー、大ぶりの玉ねぎ、ソーセージを乗せる。その上に、ゴーダ、モッツァレラ、ブルーチーズの3種類のチーズをたっぷり乗せてオーブンでカリカリに焼き上げる。
仕上げにはちみつをかけ、シナモンなどで香り付け。甘さと塩気のハーモニーが絶妙な、中毒者続出の甘辛カレーパンだ。
【2軒目】「手作りパン工房 ナチュール」（静岡県袋井市）
「大人のやみつきスパイシーカレーパン」（334円）
静岡県内に展開する薬局の中に店を構える異色のベーカリーで、「カレーパングランプリ®2025 東日本焼きカレーパン部門」で最高金賞を受賞した実力作。
カレールーの上にソーセージ、うずらの卵、レンコンと栄養バランスが考えられた具材がどっさり。油で揚げるのではなく、オーブンで焼くことで、ヘルシーな仕上がりに。
様々な具材の食感と、ちょっぴり辛めのカレーが絶妙なバランスを保ち、食べ応えも抜群。
【3軒目】「箱根ベーカリー 風祭店」（神奈川県小田原市）
「箱根海賊カレーライスパン」（390円）
箱根観光の大名物・海賊船をモチーフにした、真っ黒でゴツゴツとしたフォルムが特徴的。
ベースとなる生地にはイカ墨パウダーを使用。ルーには地元名産の箱根西麓牛と三元豚の合挽き肉を入れ、肉の旨みをプラスしている。
最大の驚きは、少し辛めに味付けされたルーの中に、なんとサフランライス（お米）が混ぜ込まれていること。「カレーパンの中にカレーライスを入れる」という超大胆な発想だ。
仕上げにコーンフレークをまぶして揚げ、サクサク食感に。やみつき必至の個性派カレーパンだ。
6月4日(木)の放送から、「年間約400食のカレーパンマニア…人生を変える!? 頂点カレーパンBEST3とは!?」をプレイバック！
【動画】マニアがガチで選んだ！やみつき必至の＜激うまカレーパンBEST3＞
年間約400個、これまで3000個のカレーパンを食べてきた、「日本カレーパン協会」3代目会長・日向崇文さん。
日々カレーパンを大量購入し、冷めたものとの味の違いを比較すべく、揚げたてのカレーパンを求めて店内を徘徊。
さらには美味しいカレーパンを求めて全国を飛び回り、年間の交通・宿泊費だけでサラリーマンの年収分ほど費やしたこともあるという、まさに"カレーパンマニアの頂点サマ"だ。
【1軒目】「ケーキとパンのお店 ソレイユ」（千葉県船橋市）
ハニートリプルチーズカレーパン（442円）
フランスでケーキとパン作りを学んだ店主が考案した、ケーキ職人ならではのセンスが光る一品。
ベースにはスライスした玄米食パンを使用し、辛さを抑えたバターチキンカレー、大ぶりの玉ねぎ、ソーセージを乗せる。その上に、ゴーダ、モッツァレラ、ブルーチーズの3種類のチーズをたっぷり乗せてオーブンでカリカリに焼き上げる。
仕上げにはちみつをかけ、シナモンなどで香り付け。甘さと塩気のハーモニーが絶妙な、中毒者続出の甘辛カレーパンだ。
【2軒目】「手作りパン工房 ナチュール」（静岡県袋井市）
「大人のやみつきスパイシーカレーパン」（334円）
静岡県内に展開する薬局の中に店を構える異色のベーカリーで、「カレーパングランプリ®2025 東日本焼きカレーパン部門」で最高金賞を受賞した実力作。
カレールーの上にソーセージ、うずらの卵、レンコンと栄養バランスが考えられた具材がどっさり。油で揚げるのではなく、オーブンで焼くことで、ヘルシーな仕上がりに。
様々な具材の食感と、ちょっぴり辛めのカレーが絶妙なバランスを保ち、食べ応えも抜群。
【3軒目】「箱根ベーカリー 風祭店」（神奈川県小田原市）
「箱根海賊カレーライスパン」（390円）
箱根観光の大名物・海賊船をモチーフにした、真っ黒でゴツゴツとしたフォルムが特徴的。
ベースとなる生地にはイカ墨パウダーを使用。ルーには地元名産の箱根西麓牛と三元豚の合挽き肉を入れ、肉の旨みをプラスしている。
最大の驚きは、少し辛めに味付けされたルーの中に、なんとサフランライス（お米）が混ぜ込まれていること。「カレーパンの中にカレーライスを入れる」という超大胆な発想だ。
仕上げにコーンフレークをまぶして揚げ、サクサク食感に。やみつき必至の個性派カレーパンだ。