乳酸菌を摂取していないのにおなかの調子がよくなっていた…壮絶なプラシーボ効果がSNS上で大きな注目を集めている。「最近試してるんだけど乳酸菌入り納豆でおなかの調子がよすぎる！からしやタレは使わない派です」



【写真】よく見たら、肝心の「乳酸菌」はタレの方に…

と言った直後に「よく見たら乳酸菌はタレの方に入ってるのか…」とまるで大喜利のようなネタを投下したのはかんな丸さん（@pgate1）。



「100億個の乳酸菌」はタレに入っているのにそれをかけずに納豆を食べ、勝手におなかの調子がよくなっていたかんな丸さん。



SNSユーザーたちから



「効果があったのは納豆菌及びプラシーボ効果だったようで」

「納豆には不溶性・水溶性の食物繊維が共に豊富に含まれてるのでお通じよくなるのは道理です！」

「納豆菌は強力で他の菌を殲滅してしまうので、本当に効果があるのだろうか？」

「馬鹿タレってかwwwwwwwwwwwww」



など数々の驚きの声が寄せられた。今回の投稿について話を聞いた。



ーー商品名をお聞かせください



かんな丸：タカノフーズさんの「すごい納豆S-903」ですね。いつもの納豆が一時的に入荷しなくなって代わりに手に取った次第です。腸が弱いので、「乳酸菌」という文字が見えたので割高ですが試してみました。



数日食べて腸もよく動いて調子いいなと感じていました。納豆の臭さが好きなので、普段から付いてくるからしやタレは使いません。



ーータレに乳酸菌が入っていたと知ったご感想を。



かんな丸さん：食べ始めて数日して、ふと「乳酸菌」という文字がたれの袋に印刷してあるのに気づきました。袋には「シールド乳酸菌入りたれ」とあり、「アレ？今まで乳酸菌入れてなかった？せっかく乳酸菌入り納豆を買ってたのに？？納豆の方に乳酸菌がいるわけではないと。タレは捨てずにごはんやおそうざいにかけるのもいいかもしれない…」とまでは思いませんでしたけど。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



かんな丸さん：納豆菌そのものの整腸効果もあったようですが、いつも以上におなかの調子がよくなったような気になっていたのは確かにプラシーボなのかもしれません。納豆菌が強いということは知っていましたので、乳酸菌と混ぜて保存すると品質が変わるかもというのも確かにそうだろうなと。



それにしても皆さん、健康志向があるからこういった話題に敏感になっていて多くの反応があったのでしょうか。まぁただの私のドジ効果なんですけどね。



◇ ◇



なお、かんな丸さんは日頃、FPGAというICデバイスに、ファミコンやスーファミ、プレステを実装してその知見や面白さを発信中。「レゴブロックのように、もっと一般家庭でもFPGAボードで遊ぶことが広がればいいなと夢見ています」ということなので、ご興味のある方はぜひXやホームページをご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）