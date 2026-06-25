乃木坂46 吉田綾乃クリスティー＆林瑠奈＆弓木奈於、念願のリアルイベント開催！：東京パソコンクラブ
「東京パソコンクラブ」（毎週金曜深夜2時）。
6月27日（土）、番組初となるリアルイベント「東京パソコンクラブ ゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！」 （ゲスト：田村真佑（昼公演） / 岩本蓮加（夜公演））を開催！
テレ東プラスは、番組レギュラーの乃木坂46・吉田綾乃クリスティー、林瑠奈、弓木奈於を直撃。イベントの見どころや意気込みを聞いた。
【動画】乃木坂46の人気メンバーが旬のゲームをプレイ！「東京パソコンクラブ」
――番組スタートから約4年。プログラミング企画から始まり、さまざまなゲームに挑戦してきたこの番組。初のリアルイベント開催が決まった時の気持ちを教えてください。
吉田「いつかはイベントをやりたいなと思っていました。実際に開催が決まった時は、どうなるのか全然想像できなくて、とてもワクワクしました！」
林「ゲームって、顔を合わせなくてもみんなで楽しめるコンテンツですよね。だからこそ、お客様に足を運んでいただいて開催するリアルイベントが新鮮で、面白い試みだなと思いました」
弓木「番組が始まった頃から、視聴者の方と一緒に何かできたらいいねと話していたんです。でもなかなか実現できなくて、今回ようやく念願だったイベントを開催できることができ、本当にうれしいです！
街を歩いていても『番組見てるよ！』と声をかけてくださる方がいますし、乃木坂46のイベントでも東京パソコンクラブのグッズを持っている方を見かけます。小さいお子さんから大人の方まで幅広い世代の方に見ていただいているので、実際にお会いできるのが楽しみです」
――イベントの見どころを教えてください。
吉田「昼の部と夜の部で雰囲気が変わると思います。昼はみんなで楽しむ雰囲気で、夜はガチンコ勝負。それぞれ違った形でゲームの面白さを感じてもらえるのではと思っています」
林「私たちを普段とは違った角度から見られると思います。乃木坂46のグループ活動とまた違った空気感ですし、メンバー同士の関係性も感じてもらえるはず。乃木坂46をあまり知らない方にも、私たちのことを知っていただける機会になればうれしいです」
弓木「ゲームの面白さって、結末が決まっていないところだと思います。このイベントも何が起きるか誰にも分からない。大爆笑になるかもしれないし、みんなが口をあんぐり開けるような展開になるかもしれない…(笑)。配信を見てくださる皆さんとも、その日だけの思い出を作れたらと思っています」
――多くの人が見守る中でゲームをすることへの緊張感はありますか？
吉田「実はすごくドキドキしています（笑）。私は以前こういうイベントを経験したことがあるのですが、自分のプレー一つで会場の空気が変わるので、その緊張感はものすごくあります」
林「もちろん緊張もありますが、お客さまがいることで生まれる盛り上がりもあると思います。ゲーム自体がうまくいかなくても、会場のリアクションで盛り上がることもあるはず。本番ならではの空気を楽しみたいです」
弓木「テレビだとカメラの切り替えやシーンのカットがありますが、今回は3人の表情をずっと見ることができます。誰がどんな反応をしているのか、そういうところも楽しんでいただきたいです。
この番組だからこその全力リアクションを、ぜひ楽しんでいただきたいです」
――吉田さんは「Apex Legends」に挑戦します。
吉田「実は2カ月くらいApexを触っていなくて。最近パソコンを買い替えてようやく環境が整ったので、今は感覚を取り戻している段階です。
Apexは毎回展開が違いますし、必勝法があるわけでもありません。限られた時間で精いっぱい頑張りたいです」
――弓木さんは「スイカゲーム」に挑戦。目標は？
弓木「ずばり、スイカを作ることです！ 師匠に教わったり、新しい技を習得したりしています。
普段はリラックスした状態でプレーしているのですが、今回は見てくれている皆さんと盛り上がりたいので、日々シミュレーションしながら練習しています」
――林さんは「スーパーバニーマン」に挑戦します。
林「求められるのは…強靭なメンタルです（笑）。番組でも何度か挑戦していますが、躊躇してしまって飛べないことがあるんです。勢いよく思い切っていくことが大事なので、お客さまも含め、みんなでメンタルを強くして挑みたいです」
――最後に、イベントを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。
吉田「会場の方にも配信の方にも、ゲームの面白さやメンバーの新しい一面をお届けできたらうれしいです。皆さんと楽しい時間を過ごしたいので、ぜひ楽しみにしていてください！」
林「私たちもどう転ぶのか分からないものが、そのまま配信として残るので、かなり緊張しています。リアルな姿を見てもらえると思いますので、一緒にドキドキしながら楽しんでいただけたらうれしいです」
弓木「配信の良さは、好きなドリンクや食べ物を用意して参加できるところ。ぜひ一緒に楽しんでください！
この番組はみんなで作っている番組です。皆さんも番組の一員になったつもりで、たくさん声を出しながら応援してください！」
■イベント概要■
東京パソコンクラブ ゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！
【開催日時】
2026年6月27日（土）
昼の部 開場：12:00／開演：13:00
夜の部 開場：16:30／開演：17:30
＜ゲスト＞
田村真佑（昼公演） / 岩本蓮加（夜公演）
■生配信＆リピート配信決定！
【昼公演】
・生配信：2026年6月27日（土）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
・リピート配信：2026年7月4日（土）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
【夜公演】
・生配信：2026年6月27日（土）
開場（配信開始）16:30／開演 17:30
・リピート配信：2026年7月5日（日）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
配信概要
（撮影／田中健児 取材・文／みやざわあさみ）
6月27日（土）、番組初となるリアルイベント「東京パソコンクラブ ゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！」 （ゲスト：田村真佑（昼公演） / 岩本蓮加（夜公演））を開催！
テレ東プラスは、番組レギュラーの乃木坂46・吉田綾乃クリスティー、林瑠奈、弓木奈於を直撃。イベントの見どころや意気込みを聞いた。
昼はエンジョイ、夜はガチンコ！？ 予測不能なイベント
――番組スタートから約4年。プログラミング企画から始まり、さまざまなゲームに挑戦してきたこの番組。初のリアルイベント開催が決まった時の気持ちを教えてください。
吉田「いつかはイベントをやりたいなと思っていました。実際に開催が決まった時は、どうなるのか全然想像できなくて、とてもワクワクしました！」
林「ゲームって、顔を合わせなくてもみんなで楽しめるコンテンツですよね。だからこそ、お客様に足を運んでいただいて開催するリアルイベントが新鮮で、面白い試みだなと思いました」
弓木「番組が始まった頃から、視聴者の方と一緒に何かできたらいいねと話していたんです。でもなかなか実現できなくて、今回ようやく念願だったイベントを開催できることができ、本当にうれしいです！
街を歩いていても『番組見てるよ！』と声をかけてくださる方がいますし、乃木坂46のイベントでも東京パソコンクラブのグッズを持っている方を見かけます。小さいお子さんから大人の方まで幅広い世代の方に見ていただいているので、実際にお会いできるのが楽しみです」
――イベントの見どころを教えてください。
吉田「昼の部と夜の部で雰囲気が変わると思います。昼はみんなで楽しむ雰囲気で、夜はガチンコ勝負。それぞれ違った形でゲームの面白さを感じてもらえるのではと思っています」
林「私たちを普段とは違った角度から見られると思います。乃木坂46のグループ活動とまた違った空気感ですし、メンバー同士の関係性も感じてもらえるはず。乃木坂46をあまり知らない方にも、私たちのことを知っていただける機会になればうれしいです」
弓木「ゲームの面白さって、結末が決まっていないところだと思います。このイベントも何が起きるか誰にも分からない。大爆笑になるかもしれないし、みんなが口をあんぐり開けるような展開になるかもしれない…(笑)。配信を見てくださる皆さんとも、その日だけの思い出を作れたらと思っています」
――多くの人が見守る中でゲームをすることへの緊張感はありますか？
吉田「実はすごくドキドキしています（笑）。私は以前こういうイベントを経験したことがあるのですが、自分のプレー一つで会場の空気が変わるので、その緊張感はものすごくあります」
林「もちろん緊張もありますが、お客さまがいることで生まれる盛り上がりもあると思います。ゲーム自体がうまくいかなくても、会場のリアクションで盛り上がることもあるはず。本番ならではの空気を楽しみたいです」
弓木「テレビだとカメラの切り替えやシーンのカットがありますが、今回は3人の表情をずっと見ることができます。誰がどんな反応をしているのか、そういうところも楽しんでいただきたいです。
この番組だからこその全力リアクションを、ぜひ楽しんでいただきたいです」
それぞれが挑むゲーム企画への意気込み
――吉田さんは「Apex Legends」に挑戦します。
吉田「実は2カ月くらいApexを触っていなくて。最近パソコンを買い替えてようやく環境が整ったので、今は感覚を取り戻している段階です。
Apexは毎回展開が違いますし、必勝法があるわけでもありません。限られた時間で精いっぱい頑張りたいです」
――弓木さんは「スイカゲーム」に挑戦。目標は？
弓木「ずばり、スイカを作ることです！ 師匠に教わったり、新しい技を習得したりしています。
普段はリラックスした状態でプレーしているのですが、今回は見てくれている皆さんと盛り上がりたいので、日々シミュレーションしながら練習しています」
――林さんは「スーパーバニーマン」に挑戦します。
林「求められるのは…強靭なメンタルです（笑）。番組でも何度か挑戦していますが、躊躇してしまって飛べないことがあるんです。勢いよく思い切っていくことが大事なので、お客さまも含め、みんなでメンタルを強くして挑みたいです」
――最後に、イベントを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。
吉田「会場の方にも配信の方にも、ゲームの面白さやメンバーの新しい一面をお届けできたらうれしいです。皆さんと楽しい時間を過ごしたいので、ぜひ楽しみにしていてください！」
林「私たちもどう転ぶのか分からないものが、そのまま配信として残るので、かなり緊張しています。リアルな姿を見てもらえると思いますので、一緒にドキドキしながら楽しんでいただけたらうれしいです」
弓木「配信の良さは、好きなドリンクや食べ物を用意して参加できるところ。ぜひ一緒に楽しんでください！
この番組はみんなで作っている番組です。皆さんも番組の一員になったつもりで、たくさん声を出しながら応援してください！」
■イベント概要■
東京パソコンクラブ ゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！
【開催日時】
2026年6月27日（土）
昼の部 開場：12:00／開演：13:00
夜の部 開場：16:30／開演：17:30
＜ゲスト＞
田村真佑（昼公演） / 岩本蓮加（夜公演）
■生配信＆リピート配信決定！
【昼公演】
・生配信：2026年6月27日（土）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
・リピート配信：2026年7月4日（土）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
【夜公演】
・生配信：2026年6月27日（土）
開場（配信開始）16:30／開演 17:30
・リピート配信：2026年7月5日（日）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
配信概要
（撮影／田中健児 取材・文／みやざわあさみ）