時給100円！？“1台4役”の万能ロボットがスーパーの人手不足を救う？：アンパラレルド
6月24日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】時給100円！？“1台4役”の万能ロボットがスーパーの人手不足を救う？
現代の日本が直面する深刻な社会課題、それが「小売業の人手不足」だ。全国で大型店舗の出店が相次ぎ労働力がそこに集中。中小の小売店ではデジタル化も遅れ、現場はおよそ185万人分の人手が足りていないという危機的な状況にある。
ニュースでおなじみのスーパー「アキダイ」でも、秋葉社長自らが品出しや荷運びなどの業務に追われ、「教えたくても教える時間がない」と悲鳴を上げる。
この小売業界の危機をロボットの力で打開しようとしているのが、2022年に創業したスタートアップ「MUSE（ミューズ）」だ。彼らは従業員の半数が外国人というグローバルな環境で、世界を見据えた比類なき挑戦を続けている。
彼らの武器は、1台で「搬送」「在庫管理・検品」「商品検索・案内」「販促」の4つの異なる役割をこなすマルチユースロボット「Armo（アルモ）」だ。
従来の配膳・掃除ロボットのような「1台1役」の常識を覆し、時間帯によって業務が激変する小売店に合わせ、ユニットを付け替えることで1日中フル稼働できる仕組みを実現。
すでにスーパー「ベルク」などに導入され、バックヤードからの自動搬送によって従業員の移動時間を削減するなど、着実に現場の負担を軽減している。
時給換算で100円〜200円という、小売店が導入しやすい低価格を実現した。
この革新を支えるのは、大学時代に愛知万博で人型ロボットに衝撃を受け、ゴールドマン・サックスからロボットビジネスの世界へ飛び込んだCEOの笠置。そして、前職のベンチャーで作業者自動追従型搬送ロボットを手がけたエンジニアのCTO石川だ。
今後は、2030年に「店舗に1台」、2050年には「あらゆる環境で動くロボット」の普及を目指す。
AIの進化が人間の職を奪うというネガティブな議論を乗り越え、ロボットが人間の負担を減らし、人がよりやりがいのある仕事に集中できる「最高のチームワーク」と「人とロボットが共生する豊かな未来」をつくることはできるのか、その可能性を探る。
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
【MC】若林正恭（オードリー）
【ゲスト】MUSE（ミューズ） CEO 笠置泰孝 CTO 石川一洋
【解説】進藤智則 (日経Robotics編集長）
【ナレーター】大塚明夫
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【動画】時給100円！？“1台4役”の万能ロボットがスーパーの人手不足を救う？
現代の日本が直面する深刻な社会課題、それが「小売業の人手不足」だ。全国で大型店舗の出店が相次ぎ労働力がそこに集中。中小の小売店ではデジタル化も遅れ、現場はおよそ185万人分の人手が足りていないという危機的な状況にある。
ニュースでおなじみのスーパー「アキダイ」でも、秋葉社長自らが品出しや荷運びなどの業務に追われ、「教えたくても教える時間がない」と悲鳴を上げる。
この小売業界の危機をロボットの力で打開しようとしているのが、2022年に創業したスタートアップ「MUSE（ミューズ）」だ。彼らは従業員の半数が外国人というグローバルな環境で、世界を見据えた比類なき挑戦を続けている。
彼らの武器は、1台で「搬送」「在庫管理・検品」「商品検索・案内」「販促」の4つの異なる役割をこなすマルチユースロボット「Armo（アルモ）」だ。
従来の配膳・掃除ロボットのような「1台1役」の常識を覆し、時間帯によって業務が激変する小売店に合わせ、ユニットを付け替えることで1日中フル稼働できる仕組みを実現。
すでにスーパー「ベルク」などに導入され、バックヤードからの自動搬送によって従業員の移動時間を削減するなど、着実に現場の負担を軽減している。
時給換算で100円〜200円という、小売店が導入しやすい低価格を実現した。
この革新を支えるのは、大学時代に愛知万博で人型ロボットに衝撃を受け、ゴールドマン・サックスからロボットビジネスの世界へ飛び込んだCEOの笠置。そして、前職のベンチャーで作業者自動追従型搬送ロボットを手がけたエンジニアのCTO石川だ。
今後は、2030年に「店舗に1台」、2050年には「あらゆる環境で動くロボット」の普及を目指す。
AIの進化が人間の職を奪うというネガティブな議論を乗り越え、ロボットが人間の負担を減らし、人がよりやりがいのある仕事に集中できる「最高のチームワーク」と「人とロボットが共生する豊かな未来」をつくることはできるのか、その可能性を探る。
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
【MC】若林正恭（オードリー）
【ゲスト】MUSE（ミューズ） CEO 笠置泰孝 CTO 石川一洋
【解説】進藤智則 (日経Robotics編集長）
【ナレーター】大塚明夫