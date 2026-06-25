ニューストップ > 国内ニュース > 【交通情報】JR赤穂線 倒木のため運転を見合わせ→午前11時15分運転… 【交通情報】JR赤穂線 倒木のため運転を見合わせ→午前11時15分運転再開 播州赤穂駅～西大寺駅間【岡山】 【交通情報】JR赤穂線 倒木のため運転を見合わせ→午前11時15分運転再開 播州赤穂駅～西大寺駅間【岡山】 2026年6月25日 12時12分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（25日）午前5時すぎにJR赤穂線は、伊部駅と香登駅間で発生した倒木のため、播州赤穂駅と西大寺駅間で運転を見合わせていましたが、午前11時15分に運転が再開されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 【ふわふわ綿毛がピョン！？】白いロウ物質をまとった不思議な生き物 外来種で「関東まで勢力拡大」2010年代半ば以降、西日本を中心に確認例が増加【チュウゴクアミガサハゴロモ】 「ChatGPTと結婚しました」AIからプロポーズされ結婚式を挙げた女性（32）「相談していたら親身になってくれた」一方で葛藤も…【前編】