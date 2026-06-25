TL漫画『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』（著者：につやまにつこ）が実写ドラマ化され、6月25日よりMBSドラマフィル枠にて放送開始される。

激メロ！ ONE N' ONLY・沢村玲

ドラマ主演は岡本夏美と、ダンス＆ボーカルグループ「ONE N' ONLY」の沢村玲。原作は、CLLENNが展開するデジタルコミックで、コミックシーモア主催「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」において「TL部門賞」を受賞した作品。CLLENNが手掛けるTL漫画としては初の実写ドラマ化となる。

物語の主人公は、PR会社で働く27歳の柴崎ひまり。歴代の彼氏と性生活の不一致で別れてきたことがトラウマとなっている彼女が、大学時代からの親友で職場の同僚でもある北条和巳と一線を越えてしまうことで、二人の関係は変化していく。「友情」と「恋愛」の狭間で葛藤する姿を描く等身大のラブストーリーとなる。

オープニング主題歌はセカンドバッカー「君の帰りを待ってる」、エンディング主題歌はロス「ショートケーキ」（ユニバーサル ミュージック）。MBS放送後はTVerにて見逃し配信が行われ、FOD見放題にて独占配信される。

また、同日よりデジタルコミックスの第1巻が全電子書店にて配信開始されている。ドラマ化とコミックス版配信を記念し、各電子書店にて本作の試し読み増量キャンペーンが2026年7月8日まで実施中。

（文=リアルサウンド ブック編集部）