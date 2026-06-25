TVアニメ『ガールズバンドクライ』のコミカライズ版第1巻が、2026年6月29日にマイクロマガジン社より刊行される。

【漫画】『ガールズバンドクライ』を読む

東映アニメーション製作で2024年にTV放送された本作。コミカライズは伊勢海老ボイルが担当しており、月刊Webコミック誌「コミックライド」および「ライコミ」にて連載中。第1巻には「コミックライド2026年2月号～6月号」掲載分および単話版1話～6話までが収録。

主人公・井芹仁菜を筆頭に、強い個性を持ったキャラクターが描かれる本作。漫画でも仁菜は怒っているのか？ 音の出ない漫画でライブシーンはどう表現されるのか？ コミックスを開いて確かめよう。また、単行本にはコミックス限定の描き下ろしエピソードも収録されている。

あわせて、刊行を記念したキャンペーンも実施される。協力店舗でコミックスを購入すると、伊勢海老ボイル描き下ろしのイラストカードがもらえる。※特典は無くなり次第終了。※詳細は各店舗にご確認ください。

また、「リアルサウンド ブック」では単行本発売に際して伊勢海老ボイルへのインタビューを行った。記事は近日公開予定。

（文=リアルサウンド ブック編集部）