【滅びろ！シール交換】「貴重なシール」を娘に。価値をわかって交換してね！＜第3話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第3話 悲しい気持ちもシールで解決！
【編集部コメント】
うーん……。ケイコさんの対応に、何だかモヤっとしてしまう方もいるのではないでしょうか。シールを渡すこと自体は悪くないのですが……。まずは泣いている理由であったり、原因を一緒に考えてあげた方がいいのでは……なんて、お節介ながらも感じてしまいます。しかも子どもに「貴重なシール」という価値観を植え付けてしまっているところに、何やら嫌な予感がしますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第3話 悲しい気持ちもシールで解決！
【編集部コメント】
うーん……。ケイコさんの対応に、何だかモヤっとしてしまう方もいるのではないでしょうか。シールを渡すこと自体は悪くないのですが……。まずは泣いている理由であったり、原因を一緒に考えてあげた方がいいのでは……なんて、お節介ながらも感じてしまいます。しかも子どもに「貴重なシール」という価値観を植え付けてしまっているところに、何やら嫌な予感がしますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙