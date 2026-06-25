【滅びろ！シール交換】「貴重なシール」を娘に。価値をわかって交換してね！＜第3話＞#4コマ母道場

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目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？　流行の裏でママたちの想いが交錯します。

第3話　悲しい気持ちもシールで解決！



【編集部コメント】

うーん……。ケイコさんの対応に、何だかモヤっとしてしまう方もいるのではないでしょうか。シールを渡すこと自体は悪くないのですが……。まずは泣いている理由であったり、原因を一緒に考えてあげた方がいいのでは……なんて、お節介ながらも感じてしまいます。しかも子どもに「貴重なシール」という価値観を植え付けてしまっているところに、何やら嫌な予感がしますね。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙