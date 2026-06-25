これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越に強風注意報が発表されています。下越では強風に注意してください。



◆25日(木)これからの天気

日差しの届くところが多いものの、次第に雲が多くなるでしょう。夜は山沿いを中心に所々で雨が降りそうです。下越では、南東の風が強めに吹くでしょう。



降水確率は、午後6時以降は上越市・長岡市・阿賀町で40%、湯沢町では70%となっています。



◆25日(木)の予想最高気温

最高気温は、26～30℃の予想です。

昨日と同じくらいか高く、新潟市は6℃高いでしょう。

平年と比べると、3℃前後高いところが多くなりそうです。