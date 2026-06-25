24日、県内で発生した線状降水帯は、各地に大きな爪痕を残しました。鹿児島市の住宅街で、のり面が崩れた現場では、崩落の恐れがあるため周辺の住民が避難を続けています。



（記者）

「鹿児島市武です。昨日の雨で、のり面が大きく崩壊した現場ですが、近くの道路では、迂回する車で渋滞が発生しています」



24日正午過ぎ、鹿児島市武の県道沿いで、のり面が高さ約5メートル、幅約15メートルに渡って崩れました。さらに崩落する恐れがあるため、県道は、通行止めとなっています。近くの武小学校に通う子供たちも、う回路を通って登校していました。





（地元の人）「地域の安全と登下校の安全を優先して欲しいので、復旧を早くして欲しい」鹿児島市は周辺の8世帯15人に避難指示を発表し、田上福祉館には、現在、2世帯5人が避難しているということです。一方、1時間に108ミリの猛烈な雨が降った薩摩川内市。（磯脇アナウンサー）「歩道がバス停もろとも崩れ落ち、使えない状態となっていました」薩摩川内市では、県道を走っていた車が、陥没した場所で壊れ、乗っていた2人が軽いケガをしました。また、市内の学校では子ども1人が軽いケガをしました。浸水被害も広がっていて、現在も調査中です。被害の全容はわかっていません。これまでの雨で土砂が崩れやすくなっています。週末にかけ台風7号が、県本土に接近する恐れもあります。引き続き、注意が必要です。