◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージA組 第3節 メキシコ 3-0 チェコ(日本時間25日、エスタディオ・アステカ・メキシコシティ)

開催国で既に決勝トーナメント進出を決めているメキシコが、グループステージA組の第3節チェコ戦に臨み、後半に3点を奪い快勝。グループステージで3連勝を飾りスタジアムは大歓声に包まれました。

試合が動いたのは後半10分、中央からマテオ・チャベス選手が快足を飛ばし、長い距離をドリブル突破。ゴール前まで迫ると、そのまま冷静に流し込み先制します。

その後、後半16分にもフリアン ・キニョーネス選手のゴールで追加点。後半33分にはレジェンドGKギジェルモ・オチョア選手が途中投入されW杯6大会連続出場を果たすとスタジアムは大歓声に包まれます。

メキシコは最後まで攻勢をかけつづけ、アディショナルタイムにはゴール前でパスをつなぎ、最後はアルバロ・フィダルゴ選手がゴールを挙げて3点目。リードを3点に広げると、そのまま安定した戦いをみせ、3連勝と最高の形でグループステージ首位突破となりました。