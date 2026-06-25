声優・小林千晃、10周年写真集の新カット公開 『ボイスメッセージ録音会』詳細解禁
ポップなカットから透き通るようなカットまで…
『マッシュル-MASHLE-』（マッシュ・バーンデッド役）や『葬送のフリーレン』（シュタルク役）などを担当する声優・小林千晃がデビュー10周年を記念した、9月10日発売の写真集『小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）』（東京ニュース通信社刊）の第2弾となる新たな先行カットが公開された。
【写真】2次元みある…マリンルックで憂いを帯びた表情の小林千晃
新たな先行カットは、ブラーノ島の街並みに映えるポップな衣装をまとったカット、マリンルックでクルージングを楽しむカット、さらに人気リゾート地・リド島の海岸でたたずむ姿を披露している。
また、発売記念イベントで催される『ボイスメッセージ録音会』のメッセージ一覧が公開された。
2016年の声優デビュー以来、テレビアニメ『地獄楽』(画眉丸役)や、現在放送中の『ガンバレ！中村くん!!』(中村男久斗役)でも主演を務めるなど、若手ながらトップ声優の一人として活躍している小林。メモリアルイヤーとなる今年、写真集をリリースすることになった。ロケ地となったのは「人生で一度は訪れてみたかった」と語るイタリア北部の「水の都」ヴェネツィア。
サン・マルコ広場やリアルト橋といった歴史的建造物を巡るほか、ブラーノ島ではカラフルな街並みに心躍らせ、リド島の海岸では子どものようにはしゃぐ姿も。そして何より楽しみにしていたという絶品パスタやピザ、そしてワインに舌鼓を打つ。そんな等身大の一面だけでなく、高級ホテルでは今まで見せたことのなかったセクシーな姿と表情、この日のために鍛え上げたという肉体美もあらわに。
10周年を祝福するにふさわしい風光明媚なロケーション、そして表現者として、被写体として、一人の男性として、変化と成長が感じられる本書。そのほか10年間の軌跡を存分に語ったロングインタビューなど、永久保存版的な一冊となっている。
さらに、7月13日発売の『TVガイドVOICE STARS vol.38』にて本書の独占先行カットと最速インタビューが掲載される。
■『ボイスメッセージ録音会』メッセージ一覧
▼10月11日（日）大阪会場
・〇〇、大好きだよ
・おはよう、〇〇。よく眠れた？
・〇〇ならきっとできるよ、応援してる
▼10月18日（日）東京会場
・〇〇、大好きだよ
・おやすみ、〇〇。いい夢見れますように
・〇〇、お疲れ様！よく頑張ったね
『マッシュル-MASHLE-』（マッシュ・バーンデッド役）や『葬送のフリーレン』（シュタルク役）などを担当する声優・小林千晃がデビュー10周年を記念した、9月10日発売の写真集『小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）』（東京ニュース通信社刊）の第2弾となる新たな先行カットが公開された。
【写真】2次元みある…マリンルックで憂いを帯びた表情の小林千晃
新たな先行カットは、ブラーノ島の街並みに映えるポップな衣装をまとったカット、マリンルックでクルージングを楽しむカット、さらに人気リゾート地・リド島の海岸でたたずむ姿を披露している。
2016年の声優デビュー以来、テレビアニメ『地獄楽』(画眉丸役)や、現在放送中の『ガンバレ！中村くん!!』(中村男久斗役)でも主演を務めるなど、若手ながらトップ声優の一人として活躍している小林。メモリアルイヤーとなる今年、写真集をリリースすることになった。ロケ地となったのは「人生で一度は訪れてみたかった」と語るイタリア北部の「水の都」ヴェネツィア。
サン・マルコ広場やリアルト橋といった歴史的建造物を巡るほか、ブラーノ島ではカラフルな街並みに心躍らせ、リド島の海岸では子どものようにはしゃぐ姿も。そして何より楽しみにしていたという絶品パスタやピザ、そしてワインに舌鼓を打つ。そんな等身大の一面だけでなく、高級ホテルでは今まで見せたことのなかったセクシーな姿と表情、この日のために鍛え上げたという肉体美もあらわに。
10周年を祝福するにふさわしい風光明媚なロケーション、そして表現者として、被写体として、一人の男性として、変化と成長が感じられる本書。そのほか10年間の軌跡を存分に語ったロングインタビューなど、永久保存版的な一冊となっている。
さらに、7月13日発売の『TVガイドVOICE STARS vol.38』にて本書の独占先行カットと最速インタビューが掲載される。
■『ボイスメッセージ録音会』メッセージ一覧
▼10月11日（日）大阪会場
・〇〇、大好きだよ
・おはよう、〇〇。よく眠れた？
・〇〇ならきっとできるよ、応援してる
▼10月18日（日）東京会場
・〇〇、大好きだよ
・おやすみ、〇〇。いい夢見れますように
・〇〇、お疲れ様！よく頑張ったね